Учителей в России бесплатно обучат работе с ИИ

Учителей в России бесплатно обучат работе с ИИГлавные риски применения ими инструмента – возможные ошибки и утечки данных, говорят эксперты
С 1 сентября российские педагоги смогут пройти программу повышения квалификации «Искусственный интеллект в работе учителя». До конца года обучат 250 000 педагогов – почти четверть от их общего числа в стране. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения. Вместе с учителями ИИ на уроках информатики углубленного уровня начнут изучать школьники.
Содержание онлайн-программы для учителей разработал «Яндекс», продолжительность курса – 36 академических часов. У компании есть несколько ключевых семейств нейросетей и сервисов на их основе, среди которых YandexGPT, Алиса AI и др. Организаторами обучения стали Минпросвещения, Минцифры и Государственный университет просвещения. По завершении курса учителя сдадут итоговое тестирование и получат удостоверение о повышении квалификации. Подать заявку на участие можно будет через сервис подбора программ дополнительного профессионального образования для учителей на портале «Госуслуги».
Сначала педагоги познакомятся с тем, как работают языковые модели, а затем перейдут к практике: будут использовать их для подготовки уроков, презентаций и персональных заданий разного уровня сложности. Для разных школьных дисциплин в программе есть свои сценарии: например, учителя математики научатся с помощью ИИ создавать анимации, которые показывают, как работает формула или теорема. Биологи и географы узнают, как визуализировать природные процессы, а учителя иностранного языка смогут разрабатывать интерактивные задания на основе аудио- и видеоматериалов.
Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что ключевой принцип внедрения ИИ в образовательный процесс – сохранение ведущей роли учителя. Технологии служат вспомогательным ресурсом, который позволяет экономить время на рутинных задачах и делать уроки более интерактивными, сказал он.
Сейчас сохраняется достаточно серьезный дисбаланс между навыками использования ИИ у учеников и учителей, причем это относится как к школам, так и к вузам, говорит замдиректора центра «Цифровая школа госуправления» ВШГУ РАНХиГС Петр Отоцкий. Например, еще в 2024 г. ИИ использовали лишь около 15% преподавателей, тогда как среди учащихся соответствующий показатель превышал 85%. За 2025 г. преподаватели, школьники и студенты стали значительно активнее пользоваться новыми технологиями, отметил он.
Затраты бизнеса на переподготовку кадров в смежных сферах исчисляются сотнями тысяч рублей на специалиста, говорит заместитель исполнительного директора Фонда развития Физтех-школ Сергей Поминов. Бесплатная федеральная программа для 250 000 учителей – это колоссальная экономия для системы: государство инвестирует в человеческий капитал напрямую, минуя рыночных посредников, считает он. При этом Поминов отметил, что курс программы в 36 академических часов «звучит как вызов». Программа допускает учителей с любым уровнем владения нейросетями, но научить за 1,5 рабочей недели педагога, который впервые открывает нейросеть, и при этом дать ему предметно-специфические сценарии – это задача со звездочкой, добавил он.
Важно понимать, что ИИ – это инструмент поиска по разным источникам, который часто обращается к несуществующим данным, говорит руководитель программ обучения IT-экосистемы «Лукоморье» Анастасия Горелова. Всегда нужно перепроверять информацию и критически относиться к работе с ИИ. Инструмент можно просить структурировать, упорядочить, оформить концепцию на основе переданных данных. Например, предоставить ИИ-материалы по теме урока и следом предложить придумать два-три варианта задания для отработки и запоминания материала. ИИ способен выполнить такую задачу быстрее учителя, но с созданием чего-то принципиально нового и нестандартного он, скорее всего, не справится, добавила Горелова.
Важно донести до преподавателей, что любые передаваемые публичным чат-ботам данные потенциально могут использоваться для дообучения алгоритмов, отметил руководитель ИИ-направления «МТС линк» Дмитрий Крюков. Некоторые сервисы предлагают настройку «не использовать мои данные», но и эта мера не гарантирует абсолютную защиту информации. Например, недавние инциденты с утечками данных из DeepSeek наглядно показали, что история запросов пользователей и загруженные ими файлы могут оказаться в открытом доступе из-за программных уязвимостей. Подход к работе с данными также зависит от того, какую нейросеть используют преподаватели. Если речь идет о локальном развертывании ИИ-модели в закрытом защищенном контуре школы или ведомства, работа с внутренними данными возможна. При использовании публичных, общедоступных сервисов загрузка чувствительной информации недопустима, добавил Крюков.
Большая часть практических сценариев курса разбирается на примере Алисы AI, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы «Яндекса». При этом программа затрагивает общие принципы применения генеративного ИИ в работе учителя – от подготовки уроков и учебных материалов до создания заданий, – поэтому освоенные подходы будут полезны и в работе с другими доступными ИИ-сервисами, говорит он. Использование решений, развернутых в закрытом контуре образовательной организации или ведомства, в программу не входит. При этом, поскольку речь идет о работе с массовыми общедоступными ИИ-решениями, курс охватывает и правила их ответственного использования – в том числе ограничения, которые важно учитывать при работе с данными, добавил он.