Учителей в России бесплатно обучат работе с ИИ

Большая часть практических сценариев курса разбирается на примере Алисы AI, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы «Яндекса». При этом программа затрагивает общие принципы применения генеративного ИИ в работе учителя – от подготовки уроков и учебных материалов до создания заданий, – поэтому освоенные подходы будут полезны и в работе с другими доступными ИИ-сервисами, говорит он. Использование решений, развернутых в закрытом контуре образовательной организации или ведомства, в программу не входит. При этом, поскольку речь идет о работе с массовыми общедоступными ИИ-решениями, курс охватывает и правила их ответственного использования – в том числе ограничения, которые важно учитывать при работе с данными, добавил он.