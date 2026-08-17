В ряде топовых вузов считают преувеличенной проблему олимпиадников на бюджете

В ряде топовых вузов считают преувеличенной проблему олимпиадников на бюджетеУниверситеты сами могут регулировать поток зачисленных без вступительных испытаний, говорят эксперты
В некоторых топовых и авторитетных профильных вузах назвали проблему роста числа олимпиадников на бюджетных местах гиперболизированной и носящей локальный характер. К такому выводу пришли представители Финансового университета, МГТУ им. Баумана и МГТУ «Станкин» на пресс-конференции, посвященной приемной кампании 2026 г.
В этом году в Финансовом университете среди 3000 поступивших на бюджет абитуриентов насчитывается 631 олимпиадник (чуть более 20%), заявила на пресс-конференции проректор вуза Светлана Брюховецкая. В МГТУ им. Баумана победители олимпиад занимают менее 12% среди поступивших на бюджет, что «радикально не влияет на конкурсную ситуацию», заявил ответственный секретарь приемной кампании вуза Иван Сидельников. И. о. ректора МГТУ «Станкин» Борис Падалкин и вовсе заявил об отсутствии в университете такой проблемы.
В МГУ им. Ломоносова олимпиадники заняли примерно 14% от общего числа поступивших на бюджет по программам бакалавриата и специалитета, подсчитали «Ведомости» на основе данных, предоставленных пресс-службой вуза. По его словам, всего на бюджетные места был зачислен 4281 абитуриент, без вступительных испытаний студентами стали 601 победитель и призер Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) и олимпиад перечня Российского совета олимпиад школьников (РСОШ).
В РАНХиГС поступившие олимпиадники заняли 18% от общего количества бюджетных мест, привел «Ведомостям» данные представитель вуза. Из 3267 мест они заняли 593 места, добавил он. В 2026 г. НИЯУ МИФИ зачислил 512 олимпиадников, сказал «Ведомостям» представитель вуза. По данным справочника для абитуриентов «Мир вузов», всего в МИФИ в этом году 1896 бюджетных мест, без особой, отдельной и целевой квот – 1538. «Ведомости» направили запрос в НИУ ВШЭ.
Вопрос о необходимости корректировки системы проведения интеллектуальных состязаний 6 августа поднял ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Он заявил, что на отдельных направлениях олимпиадники занимают практически все бюджетные места. Например, в 2026 г. состоялся первый набор на факультет искусственного интеллекта в МГУ, куда зачислили 15 победителей и призеров олимпиад. Всего бюджетных мест было 20. Конкурс на место составил 127 человек, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вуза.
Советник президента Елена Ямпольская соглашалась с тем, что дети, набравшие высокие баллы на ЕГЭ, часто не могут попасть в вузы из-за большого числа поступающих по результатам олимпиад. В связи с этим она предложила оптимизировать перечень состязаний, итоги участия в которых учитываются при поступлении в вузы.
Какими бывают олимпиады
Тенденция увеличения доли олимпиадников характерна не только для ведущих вузов в Москве и Санкт-Петербурге, а также для других университетских столиц – Казани, Томска, Екатеринбурга, подтвердил «Ведомостям» директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. При этом вузы могут более системно смотреть на ситуацию и корректировать правила приема так, чтобы бюджетные места полностью не закрывались олимпиадниками, отметил он. Этот подход, в частности, использовал МФТИ.
Как сообщил «Ведомостям» ректор Физтеха Дмитрий Ливанов, институт сократил количество учитываемых олимпиад, включенных в перечень РСОШ, с 83 в 2025 г. до 35 в 2026 г. Это позволило снизить долю поступающих без вступительных испытаний, пояснил он. В этом году студентами МФТИ стали 17 членов сборных команд международных предметных олимпиад, а также 272 победителя и призера ВсОШ, добавил Ливанов. Количество учитываемых перечневых олимпиад ограничили и в РЭУ им. Плеханова.
Бюджетных мест для обучения в российских вузах не так уж много, говорит профессор Финансового университета Александр Сафонов. Их нужно увеличивать, для того чтобы растить специалистов высшей категории и заодно решать демографические проблемы, считает он. Например, некоторые родители не решаются на рождение еще одного ребенка из-за опасений, что не смогут обеспечить ему высшее образование. Поэтому, как резюмирует Сафонов, доступность образования – это инвестиция в демографию со стороны государства.
«Ведомости» направили запрос в Минобрнауки с просьбой уточнить, какую часть от поступивших на бюджетные места в стране в 2026 г. заняли олимпиадники.
В подготовке материала участвовала Виктория Ларченко