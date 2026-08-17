В ряде топовых вузов считают преувеличенной проблему олимпиадников на бюджете

Бюджетных мест для обучения в российских вузах не так уж много, говорит профессор Финансового университета Александр Сафонов. Их нужно увеличивать, для того чтобы растить специалистов высшей категории и заодно решать демографические проблемы, считает он. Например, некоторые родители не решаются на рождение еще одного ребенка из-за опасений, что не смогут обеспечить ему высшее образование. Поэтому, как резюмирует Сафонов, доступность образования – это инвестиция в демографию со стороны государства.