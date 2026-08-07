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Бюджетные места ведущих вузов занимает все больше олимпиадников

Чиновники и ректоры вновь заговорили об ужесточении системы интеллектуальных конкурсов
Виктория Ларченко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Ведущие российские университеты отметили рост числа олимпиадников в структуре поступивших на бюджет абитуриентов. Об этом ректоры и представители вузов (МГТУ им. Баумана, МГИМО, ИТМО и др.) сообщили на пресс-конференции, посвященной завершению приоритетного этапа зачисления, и в ответ на запросы «Ведомостей». На отдельных направлениях олимпиадники занимают практически все бюджетные места, что, по словам ректора МГИМО Анатолия Торкунова, ставит вопрос о необходимости корректировки системы проведения интеллектуальных состязаний.

В частности, на бюджетные места МФТИ в 2026 г. поступили 1117 человек, 53% из которых – призеры и победители олимпиад школьников. Об этом ректор Физтеха Дмитрий Ливанов сообщил на пресс-конференции. В ИТМО зачислили 875 олимпиадников – это примерно на 20% больше, чем годом ранее, рассказал «Ведомостям» первый заместитель председателя приемной комиссии вуза Кирилл Александров. В СПбПУ поступили 232 олимпиадника – на 25% больше, чем в 2025 г. 235 победителей и призеров олимпиад поступили в УрФУ. Это больше показателя прошлого года на 28%.

В связи с этим растут и требования к абитуриентам, поступающим на оставшиеся бюджетные места по результатам ЕГЭ. Например, проходной балл на экономический факультет МГИМО за год вырос на 30 баллов, на некоторые направления в РЭУ им. Плеханова – на 10 баллов. Средняя оценка за один экзамен у поступивших на бюджет в МФТИ составила 98 баллов, в РАНХиГС – 97,6 балла, в МИСИС – 92 балла, а в МГТУ им. Баумана – 90,4. По мнению Торкунова, эта тенденция требует обсуждения на уровне ректорского сообщества и Минобрнауки.

Ливанов же отметил, что у вузов есть собственные инструменты для регулирования потока поступающих олимпиадников. В их числе ужесточение правил учета результатов состязаний из перечня Минобрнауки. Еще в 2025 г. при поступлении в МФТИ абитуриенты могли представить дипломы 50 олимпиад, а в 2026 г. – только 35. При этом минимальный балл, необходимый для зачисления по результатам состязаний, в вузе был повышен с 75 до 80. Количество учитываемых перечневых олимпиад ограничили и в РЭУ им. Плеханова.

Какими бывают олимпиады

Главное интеллектуальное состязание России – это Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ). Диплом призера или победителя ВсОШ гарантирует право на поступление в любой российский государственный вуз без экзаменов на профильное направление. Также школьники могут сдать перечневые олимпиады. Они проводятся российскими университетами и входят в специальный перечень Минобрнауки. Победа или призовое место в них дают школьникам льготы при поступлении в российские вузы, включая поступление без экзаменов или 100 баллов за ЕГЭ.

Нужно убедиться в том, что олимпиады из перечня Минобрнауки отражают объективную картину знаний ребенка – как и балл, который он получает при сдаче ЕГЭ, считает советник президента Елена Ямпольская. Она согласилась с тем, что дети, набравшие высокие баллы на ЕГЭ, часто не могут попасть в вузы из-за большого числа поступающих по результатам олимпиад. В связи с этим Ямпольская предложила оптимизировать перечень состязаний, итоги участия в которых учитываются при поступлении в вузы. О необходимости ужесточения требований к их проведению глава Минобрнауки Валерий Фальков говорил еще в 2021 г.

Тенденция к росту доли олимпиадников в совокупности зачисленных на бюджет абитуриентов действительно есть, рассказал «Ведомостям» директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация требует внимания в том числе на уровне образовательной политики, и отметил, что простого решения проблемы пока что нет. По словам эксперта, олимпиады остаются важным и эффективным каналом для поступления в вузы талантливых школьников.

117 000

человек уже зачислены в российские вузы, из них 41 000 – по отдельной квоте, которой пользуются в том числе участники спецоперации и их родственники. Об этом министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 6 августа рассказал «Вестям»

Терентьев также обратил внимание на географическое распределение олимпиадников: их концентрация растет не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Новосибирске, Томске, Екатеринбурге, Тюмени и Казани. Переезд студентов в регионы, по его мнению, может стать инструментом внутристрановой миграции и поможет закрепить молодые кадры в городах, страдающих от оттока населения. Это «хороший тренд», который мог бы способствовать социально-экономическому развитию регионов, добавил Терентьев.

По мнению старшего научного сотрудника Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Бориса Илюхина, концентрация олимпиадников на отдельных направлениях ведущих вузов – не федеральная проблема. В масштабах страны доля абитуриентов, зачисленных по результатам интеллектуальных состязаний, не так велика – при этом популярные специальности были и остаются конкурентными. В связи с этим эксперт указал на необходимость профориентационной работы с будущими студентами и предложил университетам активнее информировать абитуриентов о перспективах поступления на доступные им образовательные программы.

«Ведомости» направили запрос в Минобрнауки с просьбой уточнить, стоит ли ожидать изменений в системе учета олимпиад на федеральном уровне.

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