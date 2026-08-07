Бюджетные места ведущих вузов занимает все больше олимпиадников

Нужно убедиться в том, что олимпиады из перечня Минобрнауки отражают объективную картину знаний ребенка – как и балл, который он получает при сдаче ЕГЭ, считает советник президента Елена Ямпольская. Она согласилась с тем, что дети, набравшие высокие баллы на ЕГЭ, часто не могут попасть в вузы из-за большого числа поступающих по результатам олимпиад. В связи с этим Ямпольская предложила оптимизировать перечень состязаний, итоги участия в которых учитываются при поступлении в вузы. О необходимости ужесточения требований к их проведению глава Минобрнауки Валерий Фальков говорил еще в 2021 г.