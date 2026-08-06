Главное из заявлений Ямпольской о русском языке

Главное из заявлений Ямпольской о русском языкеЕдиный экзамен для иностранных поступающих, искоренение языка и новый «Человек-паук»
6 августа советник президента РФ Елена Ямпольская рассказала журналистам о положении русского языка и проблемах с поступлениями в вузы. В ходе беседы она указала на существующее неравенство при поступлении по олимпиадам, анонсировала единый экзамен по русскому языку для иностранцев, а также затронула тему маркировок в литературе. «Ведомости» приняли участие в брифинге представителя Кремля и собрали главное из заявлений Ямпольской.
Единый экзамен по русскому языку и поступление в вузы
Для иностранных абитуриентов могут ввести единый экзамен по русскому языку. Ямпольская пояснила, что иностранцы уже сдают такие экзамены, однако решение о его содержании и форме образовательная организация принимает самостоятельно. По словам Ямпольской, проект концепции единого испытания разработан.
С 2025 г. основой для распределения бюджетных мест является прогноз потребности специалистов. По словам Ямпольской, это позволяет исключить дисбаланс перед «теми, кого вуз готовит, и теми специалистами, в которых реально нуждается экономика страны».
Для приема в вузы сейчас установлено 620 000 бюджетных мест, 73% из которых распределены между учебными заведениями в регионах. Проблема с поступлением на бюджетную основу возникают в топовых федеральных вузах, указала она.
Перечень олимпиад, дающих преференции при поступлении в российские вузы, стоит оптимизировать. Она уточнила, что речь идет о том, что дети, набравшие высокие баллы на ЕГЭ, не могут поступить в вуз из-за большого числа абитуриентов, поступающих по результатам олимпиад.
Искоренение русского языка на Украине продолжается
Украинские власти продолжают курс на искоренение русского языка, считает советник президента РФ. Вместе с тем, Украина остается русскоговорящей страной.
По ее словам, искоренение происходит и в ряде других стран, в том числе балтийских государствах, Молдавии, Польше.
Про лицензии и маркировки
В России нужно единое федеральное законодательство по контролю издательской отрасли, считает Ямпольская. По ее мнению, «странно, когда большая отрасль не имеет собственного единого законодательства».
Ямпольская выступила против нелицензионных показов фильмов: «Мы пытались бороться с подобными показами еще и потому, что не всегда понятно, что будет показано на самом деле. Заявлено может быть одно, а представлено – совершенно другое».
Советник президента отказалась смотреть нового «Человека-паука». Она не будет отдавать деньги за «противозаконные показы», но готова «с большой радостью» заплатить за российское кино.