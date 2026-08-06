Главное из заявлений Ямпольской о русском языке

6 августа советник президента РФ Елена Ямпольская рассказала журналистам о положении русского языка и проблемах с поступлениями в вузы. В ходе беседы она указала на существующее неравенство при поступлении по олимпиадам, анонсировала единый экзамен по русскому языку для иностранцев, а также затронула тему маркировок в литературе. «Ведомости» приняли участие в брифинге представителя Кремля и собрали главное из заявлений Ямпольской.