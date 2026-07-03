Минобрнауки планирует ввести обязательный курс русского языка в вузах

2 июня президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России выступил за пересмотр учебных программ по русскому языку для студентов педагогических вузов и колледжей. По его словам, подготовку учителей начальной школы необходимо усилить за счет увеличения объема курсов по русскому языку, литературе и методике их преподавания. Глава государства подчеркнул, что от качества языковой подготовки педагога напрямую зависит речевая культура и эстетическое воспитание детей, особенно на начальном этапе обучения.