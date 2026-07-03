Минобрнауки планирует ввести обязательный курс русского языка в вузах
Министерство науки и высшего образования России разрабатывает новый обязательный курс «Русский язык как государственный», который планируется включить в образовательные программы российских вузов с 2027/2028 учебного года. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.
В министерстве уточнили, что работа над содержанием дисциплины продолжается. Отмечается, что учебно-методический комплекс будет направлен в университеты в 2027 г. Минобрнауки разрабатывает проект совместно с представителями экспертного сообщества.
2 июня президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России выступил за пересмотр учебных программ по русскому языку для студентов педагогических вузов и колледжей. По его словам, подготовку учителей начальной школы необходимо усилить за счет увеличения объема курсов по русскому языку, литературе и методике их преподавания. Глава государства подчеркнул, что от качества языковой подготовки педагога напрямую зависит речевая культура и эстетическое воспитание детей, особенно на начальном этапе обучения.
Российский лидер также предложил разделить филологические факультеты в высших учебных заведениях, отделив русский язык от литературы. Он призвал федеральные вузы открыть факультеты русского языка. Президент обратил внимание на то, что во многих российских вузах русский язык и литература входят в состав общих филологических факультетов наряду с другими направлениями, включая иностранную филологию. По его мнению, такой подход не в полной мере соответствует значению русского языка для страны.