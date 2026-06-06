Полмиллиона слов и девятое место в мире: русский язык в цифрах и графиках

Полмиллиона слов и девятое место в мире: русский язык в цифрах и графиках15 лет назад он получил собственный праздник
6 июня, в день рождения поэта Александра Пушкина (1799-1837), в России отмечается День русского языка. В нашей стране праздник появился в 2011 г., а годом ранее ООН ввела дни шести официальных языков всемирной организации. Сегодня русский входит в десятку крупнейших по числу говорящих, а интерес к нему сохраняется в ряде стран СНГ. О любопытных особенностях русского языка и его распространении в мире и сети – в графиках «Ведомостей».
Тексты, слова и буквы
Алфавит русского языка состоит из 33 букв: 10 гласных, 21 согласной и двух знаков – «ъ» и «ь».
По данным Частотного словаря современного русского языка, в пятерку наиболее часто используемых букв входят: гласные «о» (11% от общего числа букв в исследованном корпусе текстов со второй половины XX в.), «е» (8,5%), «а» (8%), «и» (7,4%) и согласная «н» (6,7%).
Как менялось слово года по версии Государственного института русского языка им. Пушкина
В сумме на 10 букв, среди которых также «т», «с», «р», «в», «л», приходится 62,5% от общего количества. Наименее применяемые – «ф» (0,26%), «ё» (0,04%) и «ъ» (0,04%).
Лексический фонд современного русского языка насчитывает около 500 000 слов, сообщали в феврале в Государственном институте русского языка им. Александра Пушкина. Эта оценка основана на данных словарей, отражающих разные пласты лексики, – например, «Большого академического словаря русского языка», «Словаря русских народных говоров», «Большого словаря русского жаргона» и др.
Исследователи также проанализировали частотность слов в современном русском языке. Выяснилось, что наиболее употребительными (за исключением предлогов, союзов, местоимений и частиц) являются «год» (3727,5 использований на 1 млн слов), «человек» (2723), «время» (2016), «дело» (1412) и «жизнь» (1390).
Всего основной корпус русского языка включает 134 015 текстов, написанных с 1651 г. Из них 11 303 – произведения художественной литературы, а остальные – нехудожественные тексты (преимущественно публицистика и учебная литература). Корпус насчитывает почти 389,5 млн словоупотреблений.
Русский язык в мире
Наибольшее распространение в мире русский язык получил в XX в. Так, по подсчетам историка и социолога языка Александра Арефьева, к 1915 г. им владело примерно 140 млн человек (при совокупном населении Российской империи в 182 млн). Это порядка 7,9% от общего населения планеты на тот момент: тогда русский язык по распространенности был на одном уровне с английским или даже несколько опережал его.
Своего пика число владевших русским языком достигло к 1990 г. (312 млн), после чего из-за распада СССР начало последовательно снижаться. Уже к 2004 г. этот показатель снизился до 278 млн человек – 4,3% от общего населения планеты.
Современные оценки уровня распространенности русского (как и многих других языков) в мире расходятся. Причина в том, что исследователи по-разному учитывают людей, для которых русский – второй язык (в самой России владение русским языком по итогам переписи в 2021 г. указали более 134 млн человек).
Так, Арефьев еще в 2018 г. оценивал общее число носителей нашего языка в 239 млн человек. Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина в 2020 г. сообщал о 258 млн владеющих русским, а в 2022-2024 г. – в 255 млн (девятое место в мировом рейтинге). В свою очередь, популярный профильный портал Ethnologue, опирающийся в основном на данные переписей населения, оценивил число говорящих на русском в 210,3 млн человек на 2026 г. (11-е место).
Русский язык является государственным, помимо России, также в Белоруссии (наряду с белорусским) и Южной Осетии, а официальным (то есть используется в работе госорганов, документообороте и законотворчестве) – в Казахстане, Киргизии и Абхазии. В Таджикистане русский наделен закрепленным в конституции статусом «языка межнационального общения».
Кроме того, во многих бывших республиках СССР государственные сайты имеют русскоязычную версию – например, в Узбекистане, Туркмении, Азербайджане и Армении.
В странах с государственным или официальным статусом русского языка высока доля школьников и студентов вузов, получающих образование на нем. В Казахстане в 2020/2021 учебном году на русском обучались 31,5% школьников, в Киргизии – 34,5%, а в Белоруссии – 89,7%.
Помимо этого, в четырех странах русский язык занимает второе место по популярности после английского среди пользователей Duolingo. По итогам 2025 г. к ним относятся Киргизия, а также республики с относительно невысокой долей обучения на русском – Таджикистан, Узбекистан и Туркмения. В Азербайджане русский язык был вторым по популярности на этом сервисе в 2020-2023 гг., но позднее уступил турецкому, в Казахстане – в 2021 г. (уступив французскому), а в Литве – в 2022 г. (уступив испанскому).
Русский – один из шести официальных языков ООН (наряду с английским, китайским, испанским, французским и арабским). Он также имеет статус рабочего в различных структурах этой всемирной организации и отраслевых ассоциаций под ее эгидой.
В общей сложности русский язык является рабочим в 15 из 23 крупнейших международных организаций.
Русский язык в сети
В начале 2010-х русский язык занял второе место по доле ресурсов в интернете, использующих его как основной. Эту позицию он сохранил и в 2022 г., тогда доля русского составила 5% от всех сайтов, испанского – 4,9%, французского и немецкого – 4,2%, английского – 55,6%.
В последующие годы тренд изменился: по последним актуальным данным портала W3Techs, доля русского языка в сети снизилась до 3,5% (седьмое место), а английского – до 49,7%. Одновременно выросли доли сайтов на испанском, немецком, японском, французском и португальском языках.
Такая динамика связана в том числе с методологией рейтинга (учитываются только топ-10 млн сайтов по посещаемости, не учитываются соцсети и мессенджеры), а также развитием интернета в Латинской Америке и Африке.
Русский язык в России
По данным всероссийской переписи населения в 2021 г., русский является родным языком для 111,5 млн из 130,5 млн человек, ответивших на этот вопрос (16,6 млн человек не указали язык). Владение русским языком указали 134,3 млн человек – 99,2% от всех респондентов. На втором месте по распространенности оказался английский (5,1 млн владеющих), а на третьем – татарский (3,3 млн). В общей сложности на территории страны насчитывается 155 живых языков.
В феврале 2023 г. президент России Владимир Путин утвердил изменения в закон «О государственном языке РФ». Согласно им, при использовании русского должны соблюдаться нормы современного литературного языка. Это требование касается ряда сфер, среди которых – законотворчество, документация, СМИ и образование. Под нормами подразумеваются правила, зафиксированные в словарях, справочниках и грамматиках.
При этом за последние два года средний балл единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку существенно снизился – с 68,43 в 2023 г. до 60,7 в 2025 г. В Рособрнадзоре такую динамику связывали с планомерным отказом от заданий, провоцирующих «натаскивание» школьников на ЕГЭ. Опрошенные «Ведомостями» эксперты объясняли, что причина кроется в изменении критериев выставления баллов, а не уровнем подготовки выпускников.