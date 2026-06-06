Полмиллиона слов и девятое место в мире: русский язык в цифрах и графиках

Так, Арефьев еще в 2018 г. оценивал общее число носителей нашего языка в 239 млн человек. Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина в 2020 г. сообщал о 258 млн владеющих русским, а в 2022-2024 г. – в 255 млн (девятое место в мировом рейтинге). В свою очередь, популярный профильный портал Ethnologue, опирающийся в основном на данные переписей населения, оценивил число говорящих на русском в 210,3 млн человек на 2026 г. (11-е место).