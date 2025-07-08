Рособрнадзор отметил снижение среднего балла ЕГЭ по русскому языку

Существенных изменений в заданиях ЕГЭ по русскому языку в этом году не было, как и в прошлом, заявил «Ведомостям» старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. По его словам, снижение связано с изменениями критериев выставления баллов, а не с уровнем подготовки школьников. «Этический» критерий существует очень давно, отметил Илюхин. В этом году у сдающих не было возможности использовать примеры из аниме, комиксов и др.