Рособрнадзор отметил снижение среднего балла ЕГЭ по русскому языку

Рособрнадзор отметил снижение среднего балла ЕГЭ по русскому языкуВыпускники школ допускали ошибки в части использования иностранных слов
В 2025 г. средний балл единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку снизился на 5% – до 60,7. Такие данные 7 июля представила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). По результатам кампании прошлого года средний балл ЕГЭ по русскому составлял 63,8. Как заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, фиксируемое «незначительное снижение – плановое и прогнозируемое».
По словам Музаева, система образования из года в год отказывается от заданий, которые приводят к тому, что школьники «натаскиваются» на экзамен. «Когда эти задания уходят, возникают проблемы», – заявил он. Музаев также напомнил, что в СМИ в период сдачи ЕГЭ появлялись сообщения о снижении баллов за использование иностранных слов. «Мы видели, что эти ошибки допускаются», – сообщил глава Рособрнадзора.
Экзамен по русскому проверяет знание норм современного литературного языка, заявила, в свою очередь, директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова. «Все, что не входит в нормы русского, не должно использоваться в нашей стране. В том числе это иностранные слова, которые имеют общеупотребительные аналоги в русском языке», – сказала она.
Пока неизвестно, сколько было зафиксировано фактов использования иностранных слов в сочинениях. Вместе с этим школьники «достаточно неплохо владеют русским языком и понимают, на какой экзамен они идут».
По словам директора ФИПИ, в этом году для оценки сочинений школьников в том числе использовался «этический» критерий. Он запрещает школьникам упоминать экстремистские материалы, нарушающие законодательство России, следует из методических материалов ФИПИ по проверке заданий. Среди нарушений – пропаганда фашизма, антигосударственных идей, нетрадиционных ценностей, а также употребление нецензурной брани.
«Английский емкий, удобный, я его обычно сравниваю с лапшой быстрого приготовления. Кипятком залил, вот у тебя в одном слове сразу масса значений. А русские слова – это натуральные ингредиенты, из которых получается сытное, вкусное, полезное блюдо. <...> Английский – он для тех, кто торопится, а русский – для тех, за кем вечность».
Существенных изменений в заданиях ЕГЭ по русскому языку в этом году не было, как и в прошлом, заявил «Ведомостям» старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. По его словам, снижение связано с изменениями критериев выставления баллов, а не с уровнем подготовки школьников. «Этический» критерий существует очень давно, отметил Илюхин. В этом году у сдающих не было возможности использовать примеры из аниме, комиксов и др.
Снижение средних баллов по русскому языку может быть связано конкретно с тестовой частью ЕГЭ, предполагает сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. По его словам, в этом году в тесте были задания, ответы на которые зависели от разной интерпретации материала, т. е. школьник мог по-разному воспринять предложение и дать разный ответ. А ЕГЭ не предполагает апелляции тестовой части, поэтому баллы могли снизиться, уточнил Луховицкий. «Хотя вообще тест не должен включать в себя неоднозначные задания», – отметил он.
В феврале 2023 г. президент утвердил изменения в закон о государственном языке РФ. Согласно им при использовании русского должны соблюдаться нормы современного литературного языка. Это требование касается ряда сфер, среди которых законотворчество, документация, СМИ и образование. Под нормами языка подразумеваются правила, зафиксированные в нормативных словарях, справочниках и грамматиках.
В апреле 2025 г. председатель правительства подписал распоряжение, которое утвердило список словарей с нормами современного русского литературного языка. В него вошли четыре сборника: орфографический, орфоэпический и толковый словари, а также словарь иностранных слов. В последнем содержится лексика из других языков, которая может употребляться во всех сферах функционирования русского как государственного языка. С учетом требования закона в словарь не вошли слова, имеющие общеупотребительные аналоги.