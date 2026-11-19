Кушнер: позиция европейских стран по Украине будет передана российской стороне
Спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф передадут российской стороне позицию стран Европы по украинскому вопросу. Об этом Кушнер заявил в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Берлине.
«По итогам сегодняшнего дня мы увидели, что Европа очень едина и решительно поддерживает Украину… Но мы также вернемся и передадим это российской делегации», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Кушнера, президенту США Дональду Трампу позицию европейских стран уже передали.
19 ноября Кушнер сообщил, что он и его коллега Уиткофф направляются в Берлин для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В ходе встречи планируется согласовать общую позицию по ключевым условиям мирного урегулирования на Украине. Переговоры состоятся в рамках «коалиции желающих». Стороны также подготовят повестку и определят формат следующего раунда многосторонних переговоров.
В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона пригласила представителей европейских стран в Москву, чтобы выяснить их позицию по урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы заранее узнать подходы европейских государств к мировому процессу и определить, что именно они готовы предложить.