В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона пригласила представителей европейских стран в Москву, чтобы выяснить их позицию по урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы заранее узнать подходы европейских государств к мировому процессу и определить, что именно они готовы предложить.