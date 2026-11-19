ЦБ установил курс доллара ниже 82 рублей
Банк России установил официальный курс доллара на 20 ноября на отметке 81,93 руб., снизив его на 0,3 руб.
Евро подешевел на 0,5 руб. – до 89,86 руб. Курс юаня стал ниже на 0,05 и составил 12,25 руб.
Официальный курс трех основных валют на 19 ноября составляет: доллар – 82,23 руб., евро – 90,36 руб., юань – 12,3 руб.
12 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме заявила, что стабильность курса рубля зависит от уровня инфляции: чем ниже рост цен, тем устойчивее национальная валюта. По ее словам, курс рубля должен определяться не потребностями отдельных отраслей, а соотношением экспорта и импорта.
14 октября аналитики, опрошенные Банком России, повысили прогнозы по инфляции на 2026–2028 гг. Согласно результатам опроса, средний курс доллара в октябре – декабре 2026 г. ожидается на уровне 85,3 руб. В 2027 г. показатель может составить 89,4 руб., в 2028 г. – 94,8 руб.