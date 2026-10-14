ЦБ: аналитики повысили прогноз по инфляции до 7,1% на 2026 год

24 сентября «Ведомости» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития писали, что Минэк сохранил оценки прироста ВВП на следующую трехлетку без изменений – по-прежнему ожидается рост на 1,4% в 2027 г., 1,9% в 2028 г. и 2,4% в 2029 г. Кроме того, оценка на 2026 г. улучшена на 0,2 процентного пункта (п. п.) – теперь ожидается рост на 0,6%.