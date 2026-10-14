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Главная / Экономика /

ЦБ: аналитики повысили прогноз по инфляции до 7,1% на 2026 год

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Опрошенные Банком России аналитики повысили прогнозы по инфляции на 2026–2028 гг. до 7,1% (+0,5 п. п. к сентябрьскому опросу), 5,0% (+0,4 п. п.) и 4,2% (+0,2 п. п.) соответственно. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Прогнозы по ключевой ставке повышены на всем горизонте. В 2026 г., по мнению аналитиков, она останется на 14% годовых, в 2027 г. ожидается 12,8% (+0,4 п. п.), в 2028 г. – 10,8% годовых (+0,8 п. п.).

Кроме того, аналитики понизили прогнозы роста номинальной заработной платы. Они ожидают замедления роста до 10,5% (+0,1 п. п.) в 2026 г., до 7,5% в 2027 г. и до 6,6% (-0,4 п. п.) в 2028 г.

Относительно рубля прогноз на 2026 г. предполагает, что в октябре – декабре 2026 г. доллар будет стоить 85,3 руб. В 2027 г. курс составит 89,4 руб., в 2028 г. – 94,8 руб., в 2029 г. – 96,4 руб.

24 сентября «Ведомости» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития писали, что Минэк сохранил оценки прироста ВВП на следующую трехлетку без изменений – по-прежнему ожидается рост на 1,4% в 2027 г., 1,9% в 2028 г. и 2,4% в 2029 г. Кроме того, оценка на 2026 г. улучшена на 0,2 процентного пункта (п. п.) – теперь ожидается рост на 0,6%. 

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