Минэк повысил прогноз роста ВВП в 2026 году и сохранил на трехлетку

Минэк повысил прогноз роста ВВП в 2026 году и сохранил на трехлеткуТакже значимо повышена оценка по инфляции из-за топливного фактора
Минэкономразвития сохранило прогноз по ВВП на следующую трехлетку без изменений – по-прежнему ожидает роста на 1,4% в 2027 г., 1,9% в 2028 г. и 2,4% в 2029 г., следует из прогноза социально-экономического развития («Ведомости» с ним ознакомились). Оценка на 2026 г. улучшена на 0,2 процентных пункта (п.п.) – теперь ожидается рост на 0,6%. «Повышение оценки динамики ВВП на 2026 г. с 0,4% до 0,6% соответствует той динамике, которую мы наблюдаем с начала года», – пояснил журналистам представитель Минэкономразвития. По оценке министерства, рост ВВП за семь месяцев составил 0,6%.
Ведомство повысило ожидания по инфляции до конца года – с 5,2% до 6,8%. Оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ, который ожидает по итогам года инфляцию на уровне 6-7%. Основной фактор повышения прогноза — это рост цен на топливо, который переносится по цепочке на другие товары, сообщил представитель Минэкономразвития. Он добавил, что трансляция топливного кризиса в цены «пока достаточно медленная». На инфляцию влияет также фактор ослабления курса рубля. Потенциальный дезинфляционный фактор — это урожай и трудности с экспортом, что ведет к снижению внутренних цен на пшеницу. В 2027-2029 гг. министерство ожидает, что инфляция вернется к таргету 4%.
В прогнозе значительно увеличился рост номинального объема ВВП (на 4,5 трлн руб. в 2026 г. и на 9-10 трлн в 2027-2029 гг.), что объясняется внешней конъюнктурой и изменением оценок по внутренним ценам, пояснил собеседник.
В целом прогноз остается умеренно-консервативным, сообщил в ходе заседания правительства министр экономического развития Максим Решетников. Внешняя ценовая конъюнктура может оказаться лучше ожиданий, вместе с тем сохраняются риски, сообщил министр, добавив, что они могут приводить к временным отклонениям от прогнозной траектории роста.
Представляемая бюджетная конструкция создает пространство для смягчения денежно-кредитных условий и восстановления инвестиционной активности, считает Решетников. «Это само по себе необходимое, как говорят математики, но недостаточное условие устойчивого роста. Требуется реализация активных структурных изменений», – подчеркнул министр. Экономическую политику необходимо сосредоточить на повышении гибкости и устойчивости экономики и перезапуске инвестиционного цикла, отметил он.
В отраслевом разрезе рост будут обеспечивать производства, ориентированные на внутренний спрос, отметил министр. В первую очередь обрабатывающие – их рост будет составлять около 3,5% в год. Быстрее всего будут расти фармацевтика и машиностроение, в том числе ж/д- и авиастроение, производство электроники, также опережающими темпами будут расти туризм, IT, сельское хозяйство, указал Решетников.
Представитель министерства обратил внимание, что изменения в прогнозе относительно его апрельской версии «не радикальные». В ведомстве подчеркнули, что «прогноз не самовыполняющийся», потому что его точность зависит от бюджетных параметров и их общей сбалансированности. Бюджетная конструкция сейчас позволяет идти в рамках текущего прогноза Банка России по ключевой ставке, добавил представитель Минэка. «Если будет сокращение доходов или резкий рост расходов бюджета, который приведет к большему, чем планировалось, дефициту бюджета, это может повлиять на динамику ключевой ставки и на макропрогноз», – отметил собеседник.
Курс рубля и цены на нефть
Минэкономразвития значительно повысило прогнозы по цене на нефть Brent на всем горизонте планирования – до $85,7/барр. на текущий год ($81/барр. в апрельской версии), $73/барр. в 2027 г. ($65/барр.) и $68/барр. на 2028 г. ($63/барр.). При этом неопределенность на мировых рынках очень большая, а фьючерсы на нефть показывают волатильную ценовую динамику (плюс-минус $20 за барр.), что экстраординарно, поэтому оценки консервативны, добавляет представитель министерства. Помимо конъюнктурных факторов значимую роль играют и фундаментальные факторы, в числе которых – снижение стратегических запасов топлива во многих странах, добавил он.
Рост цен на Urals в прогнозе менее значительный из-за расширения дисконта на российскую нефть. Прогноз поднялся с $59/барр. до $61,2/барр. на этот год. В апреле Минэк ожидал, что за период с 2027 г. по 2029 г. Urals будет стоить $50/барр., но повысил свои оценки на $3 в следующем году, на $2 в 2028 г. и на $1 в 2029 г.
Минэк не стал менять курс на предстоящую трехлетку, но скорректировал на 2026 г. исходя из фактических значений за первое полугодие. Он составил 79,5 руб./$ против 81,5 руб./$ в апрельской версии. В 2027-2029 гг. ожидается ослабление курса с 87,4 руб./$ до 96 руб./$.
Производство и потребление
Министерство пересмотрело оценки по инвестициям в сторону снижения (-5,4% по сравнению с -1,5%). Оно началось еще в прошлом году (на 2,3% в 2025 г.), напомнил собеседник. На инвестиции влияет общая неопределенность, структурные риски, а также изменение прогноза Банка России по ключевой ставке, пояснил представитель министерства. Возобновление роста капвложений ожидается в 2027 г. (на 0,2%). В 2028-2029 гг. показатель, по прогнозу, вырастет на 2,5% и 3% соответственно.
Промышленное производство снизится на 0,2% в этом году – оценка ухудшена по сравнению с ростом на 0,6% в весенней версии прогноза. При этом на следующий год прогноз вырос с 2,1% до 2,2%, а на 2028 г. — с 2,4% до 2,7%.
Суммарный оборот розничной торговли увеличится в 2026 г. на 4,1% против 1,2%, которые ведомство ожидало в апреле. Оценки по показателям потребления (оборот розницы и общепита) выросли на фоне увеличения доходов населения, прежде всего заработной платы, отметил представитель Минэкономразвития.
При этом ожидания по зарплатам на следующий год снижены (прогнозируется рост на 1,8% по сравнению с 2,5% в прошлой версии прогноза) за счет повышения базы в этом году (ожидается рост на 4% по сравнению с 2,2%). Пересмотр связан с замедлением гонки за кадрами среди работодателей и нормализацией ситуации на рынке труда, пояснил представитель министерства. При этом процесс идет медленнее, чем ожидалось ранее, отметил собеседник.
Представитель Минэка добавил, что вторым фактором роста оборота розничной торговли стало более быстрое, чем ожидалось, снижение нормы сбережений. Он напомнил, что в 2025 г. она составляла 16,6%. В этом году ожидается ее снижение до 9,5% (прошлый прогноз предполагал 14,3%). Он указал на то, что объем депозитов на счетах физических лиц при этом по-прежнему прирастает.
Почему пересмотрены показатели
Корректировки прогноза Минэка могут отражать те изменения в экономике, которые произошли за неполные полгода от предыдущего макропрогноза, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Повышение оценки роста ВВП на текущий год могло произойти из-за более высокого потребительского спроса, он был основным драйвером роста во II квартале, считает Беленькая.
Другим значимым фактором могло стать улучшение ситуации на мировых сырьевых рынках, в том числе значительный подъем нефтяных цен из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Прогноз «Эксперт РА» по ВВП не сильно отличается от ожиданий Минэка, отметил главный экономист агентства Антон Табах. Он ожидает рост на 0,5% в 2026 г. и 1% в 2027 г. Табах отмечает, что прогноз Минэка достаточно консервативный. Ведомство улучшило ожидания по росту экономики по причине улучшения внешней конъюнктуры по ходу года, полагает Табах. Васильев приводит более скромные оценки экономической динамики. Он ожидает, что в этом году экономика вырастет в пределах 0,5%, в следующем году – в пределах 1% (против 1,4% в прогнозе Минэка). «Финам» прогнозирует рост ВВП на этот год в диапазоне 0,4-0,7%.
Ситуация на топливном рынке может внести 1-1,3 п. п. в уровень инфляции на конец года, считает Васильев. Он добавляет, что сложности на топливном рынке «развиваются волнами». По оценке Табаха, на эффект топливных проблем приходится около 1 п. п. от общего повышения прогноза по инфляции (1,6 п. п.). Остальные 0,6 п. п. связаны с проблемами логистики, считает эксперт. Инфляция по итогам этого года составит 6,7%, ожидают в Совкомбанке. В «Эксперт РА» ожидают рост ИПЦ на 6,5% в этом году и 4,6% в 2027 г. Инфляция по итогам года окажется в диапазоне 6,5-7%, ближе к верхней границе, считает Беленькая.
Высокие цены на нефть и другое сырье выступают в пользу рубля, как и профицит торгового баланса, а также высокая ключевая ставка, считает Васильев. Среди сдерживающих факторов для российской валюты он выделяет геополитическую неопределенность, высокий импорт, покупки в рамках бюджетных операций. Оценки Минэка по курсу Васильев считает «даже консервативными». В Совкомбанке полагают, что конфликт на Ближнем Востоке скорее затянется, а вместе с ним и период повышенных цен на нефть и другое сырье. После возможного завершения конфликта крупные страны еще значительное время будут пополнять свои истощившиеся нефтяные резервы, ожидает Васильев.
Динамика инвестиций в основной капитал в первом полугодии (-9,9% годовых) идет значительно ниже прежнего прогноза Минэка на текущий год (-1,5%), поэтому корректировка прогноза до -5,4% выглядит обоснованной и предполагает некоторое восстановление инвестиционной активности во втором полугодии 2026 г., поясняет Беленькая. Табах указывает на риски в ухудшении прогнозируемых показателей инвестиций и промышленности, поскольку инвестиционная пауза «затянулась и углубилась, особенно в гражданских секторах экономики». Васильев полагает, что прогноз МЭР по инвестициям в -5,4% сделан с запасом, его ожидания составляют -3%.
При этом в Совкомбанке ожидают более сильное снижение показателей промышленности — на 0,5% вместо 0,2%, которые включил в прогноз Минэк. Отклонение новых ожиданий по динамике промышленности от прежнего прогноза Минэка связано в том числе с сокращением нефтепереработки из-за повреждений НПЗ в результате атак БПЛА, этот фактор влияет и на ограничения добычи нефти, поясняет Беленькая.