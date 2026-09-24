Минэк повысил прогноз роста ВВП в 2026 году и сохранил на трехлетку

Ведомство повысило ожидания по инфляции до конца года – с 5,2% до 6,8%. Оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ, который ожидает по итогам года инфляцию на уровне 6-7%. Основной фактор повышения прогноза — это рост цен на топливо, который переносится по цепочке на другие товары, сообщил представитель Минэкономразвития. Он добавил, что трансляция топливного кризиса в цены «пока достаточно медленная». На инфляцию влияет также фактор ослабления курса рубля. Потенциальный дезинфляционный фактор — это урожай и трудности с экспортом, что ведет к снижению внутренних цен на пшеницу. В 2027-2029 гг. министерство ожидает, что инфляция вернется к таргету 4%.