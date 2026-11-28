Жертвами взрыва в афганской школе стали семь учеников
Семь учеников погибли, 99 человек пострадали в результаты взрыва, который прогремел рядом со школой в северо-восточной афганской провинции Кунар. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел «Талибана» Абдула Матина Кани.
По его словам, согласно предварительным данным, взрыв произошел на складе взрывчатых веществ, принадлежащих горнодобывающим компаниям. Взрыв произошел в районе Андарсир уезда Асадабад, уточнил Кани. Он добавил, что власти ведут расследование и обнародуют дополнительные подробности после завершения проверки.
В августе в образовательном центре в Кабуле произошел взрыв. По данным ЮНИСЕФ, пострадали как минимум 42 ребенка в возрасте от 9 до 14 лет.