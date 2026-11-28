Семь учеников погибли, 99 человек пострадали в результаты взрыва, который прогремел рядом со школой в северо-восточной афганской провинции Кунар. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел «Талибана» Абдула Матина Кани.