К 26 ноября европейские ПХГ были заполнены на 66,6% – это на 18,44 п. п. меньше среднего уровня на эту дату за последние пять лет. В прошлом году этот показатель составлял 76,9%. Уровень заполнения остается минимальным для этой даты за всю историю наблюдений с 2011 г. В хранилищах ЕС сейчас около 72,9 млрд куб. м газа – на 12 млрд куб. м меньше, чем было накоплено в 2025 г., и минимум с 2013 г.