Европа за месяц отопительного сезона отобрала рекордный объем газа из ПХГ
Европа за месяц отопительного сезона израсходовала 18% закачанного летом газа – отбор из ПХГ стал рекордным. Это следует из подсчетов ТАСС по данным Gas Infrastructure Europe (GIE).
Отопительный сезон в Европе начался с рекордно низкими запасами газа. Месяц назад заполнение ПХГ достигло осеннего пика – 74,96%. С тех пор суммарный отбор из хранилищ на 32% опережает средние значения за предыдущие пять лет. С начала отопительного сезона (28 октября) Европа израсходовала почти 11 млрд куб. м газа – максимум для первых 30 дней осенне-зимнего периода за всю историю наблюдений.
С приходом первых сильных холодов в конце ноября страны ЕС существенно нарастили суточный отбор газа. 23, 24, 25 и 26 ноября объемы изъятия из ПХГ стали рекордными для этих дней за всю историю наблюдений. Суммарно с 1 по 26 ноября накопленный отбор за месяц составил 10 млрд куб. м.
Нетто-отбор (чистая разница между отбором и закачкой) газа из европейских хранилищ за 30 дней с начала отопительного сезона превысил 9 млрд куб. м. Этот показатель по-прежнему на 41% выше средних значений за пять лет, но уступает отопительным сезонам 2022–2023 и 2024–2025 гг. По нетто-отбору европейские страны израсходовали 18% от объема, закачанного за лето к началу холодов, – 51,2 млрд куб. м.
К 26 ноября европейские ПХГ были заполнены на 66,6% – это на 18,44 п. п. меньше среднего уровня на эту дату за последние пять лет. В прошлом году этот показатель составлял 76,9%. Уровень заполнения остается минимальным для этой даты за всю историю наблюдений с 2011 г. В хранилищах ЕС сейчас около 72,9 млрд куб. м газа – на 12 млрд куб. м меньше, чем было накоплено в 2025 г., и минимум с 2013 г.
Заместитель начальника департамента – начальник управления «Газпрома» Кирилл Полоус 27 ноября заявил, что цены на природный газ в Европе могут продолжить рост после того, как в силу вступит запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 г. Как он отметил, среди источников поставок этого топлива в Европу российский СПГ находится на втором месте. Полоус не исключил, что отказ от него может привести к повторению на европейском рынке энергетического кризиса 2022 г.
Bloomberg со ссылкой на британского энергорегулятора Ofgem сообщал, что цены на газ и электроэнергию для населения Великобритании с 2027 г. вырастут на 26% из-за войны в Иране, которая привела к резкому повышению оптовых цен на энергоносители.
24 ноября президент России Владимир Путин в ходе заседания по стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности заявил, что из-за отказа от российских энергоресурсов нефти и газа у европейских стран будет меньше, а проблем – больше.