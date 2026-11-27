«Газпром» спрогнозировал рост цен на газ в ЕС после отказа от российского СПГ
Цены на природный газ в Европе могут продолжить рост после вступления в силу запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 г. Об этом заявил заместитель начальника департамента – начальник управления «Газпрома» Кирилл Полоус на XXIV Международном форуме «Газ России».
По его словам, российский СПГ занимает второе место среди источников поставок этого топлива в Европу. Полоус допустил, что после отказа от него на европейском рынке может повториться сценарий энергетического кризиса 2022 г.
Представитель «Газпрома» также отметил, что последствия решений европейских регуляторов могут затронуть не только страны ЕС, но и Азиатско-Тихоокеанский регион из-за повышения мировых цен на газ.
24 ноября президент России Владимир Путин в ходе заседания по стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности заявил, что из-за отказа от российских энергоресурсов нефти и газа у европейских стран будет меньше, а проблем – больше. По его словам, Москва видит попытки ограничить экспорт российских энергоносителей в Европу. Путин отметил, что это в первую очередь наносит вред самим европейским странам.
23 ноября агентство Bloomberg писало, что стоимость природного газа в Европе резко увеличилась после прогнозов о похолодании. Это усилило давление на запасы, и без того истощенные из-за перебоев с экспортом, вызванных войной между США и Ираном. Фьючерсы на бенчмарки выросли на целых 8,6% до 96,075 евро за мегаватт-час. Это стало самым большим внутридневным ростом более чем за неделю. Уровень запасов газа в Европе остается значительно ниже их среднего сезонного значения, так как регион приближается к пиковому зимнему периоду спроса.