23 ноября агентство Bloomberg писало, что стоимость природного газа в Европе резко увеличилась после прогнозов о похолодании. Это усилило давление на запасы, и без того истощенные из-за перебоев с экспортом, вызванных войной между США и Ираном. Фьючерсы на бенчмарки выросли на целых 8,6% до 96,075 евро за мегаватт-час. Это стало самым большим внутридневным ростом более чем за неделю. Уровень запасов газа в Европе остается значительно ниже их среднего сезонного значения, так как регион приближается к пиковому зимнему периоду спроса.