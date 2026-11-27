«Месье Шантажом» назвал Макрона европейский дипломат
Один из европейских дипломатов назвал президента Франции Эммануэля Макрона «месье Шантажом» за его настойчивое стремление согласовать бюджет Евросоюза до президентских выборов во Франции, фаворитом которых является глава ультраправой политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом пишет Politico.
«Надо же иметь такую наглость – приехать сюда и взять переговоры в заложники из-за собственных национальных выборов», – заявил собеседник издания.
В ходе саммита ЕС в Брюсселе Макрон назвал предложенное председателем Европейского совета Антониу Коштой сокращение семилетнего бюджета объединения «стратегической ошибкой». Французский лидер также заявил, что перенос переговоров на следующий год «невозможен с демократической точки зрения» из-за близости президентских выборов, намеченных на апрель.
При этом премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая, как и Макрон, выступает за увеличение бюджета ЕС, отказалась придерживаться установленных сроков достижения соглашения. «У меня нет крайнего срока, у меня есть условия», – заявила она.
27 ноября канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что лидеры ЕС намерены согласовать семилетний бюджет до конца 2026 г. Он также заявил о необходимости участия всех 27 стран объединения в оказании помощи Украине.