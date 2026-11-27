Силуанов: снижение зависимости бюджета от энергоресурсов укрепляет его
Сокращение зависимости федерального бюджета России от доходов, связанных с энергоресурсами, повышает его самодостаточность. Об этом заявил вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Чем меньше бюджет зависит от энергоресурсов, тем он самодостаточнее», – подчеркнул министр (цитата по «Вестям»).
26 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что ненефтегазовые доходы федерального бюджета почти в 4,5 раза превышают нефтегазовые. По его словам, именно рост ненефтегазовых поступлений позволил превысить прогноз по доходам бюджета.
25 ноября Силуанов заявил, что федеральный бюджет должен быть устойчивым в случае возможного снижения цен на нефть при нормализации ситуации на Ближнем Востоке.
24 ноября глава Минфина сообщил, что доля нефтегазовых поступлений в общей структуре доходов бюджета составит около 17% – это минимальный показатель за последние годы. Цена отсечения нефти в бюджетном правиле снизится с $59 до $50 за баррель.