Умер сыгравший в сериале «Глухарь» актер Владимир Мельников
Актер театра и кино Владимир Мельников скончался 26 ноября на 63-м году жизни. Об этом сообщил русский духовный театр «Глас».
Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким Мельникова. В театре отметили его преданность профессии, душевную теплоту и искренность, подчеркнув, что за годы работы он стал близким человеком для труппы и любимым артистом зрителей.
Мельников родился в 1954 г. Он окончил Днепропетровское государственное театральное училище в 1982 г., а спустя четыре года – ГИТИС. С 1982 по 1990 г. актер служил в Одесском русском драматическом театре имени Иванова, в 2004-2008 гг. – в Московском театре «На Перовской». С 2013 г. входил в труппу Русского духовного театра «Глас».
Мельников сыграл более чем в 30 фильмах и сериалах. Среди его работ – «Размах крыльев», «Александровский сад», «След», «Кодекс чести» и «Один против всех». Широкому зрителю он запомнился по ролям в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский».