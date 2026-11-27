Мельников родился в 1954 г. Он окончил Днепропетровское государственное театральное училище в 1982 г., а спустя четыре года – ГИТИС. С 1982 по 1990 г. актер служил в Одесском русском драматическом театре имени Иванова, в 2004-2008 гг. – в Московском театре «На Перовской». С 2013 г. входил в труппу Русского духовного театра «Глас».