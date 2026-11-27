С 1 сентября 2025 г. в России также проводится эксперимент по легализации гостевых домов. В феврале 2026 г. министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что в рамках эксперимента в реестр были включены более 6000 объектов. С 1 января 2026 г. гостевым домам, не прошедшим регистрацию в рамках эксперимента, запрещено оказывать услуги.