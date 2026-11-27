Минэкономразвития планирует создать реестр жилья с краткосрочной арендой
Минэкономразвития России готовит изменения в законодательство, предусматривающие создание специального реестра жилья с посуточной и почасовой оплатой. Об этом в министерстве сообщили журналу «Эксперт».
В ведомстве отметили, что реестр станет основным элементом правового механизма обеспечения качества и безопасности услуг, защиты прав потребителей, а также прозрачности хозяйственной деятельности.
По данным Минэкономразвития, в последние годы наблюдается рост спроса на услуги временного проживания в объектах, не относящихся к средствам размещения. При этом в настоящее время требования к качеству таких услуг отсутствуют, а их налогообложение и статистический учет вызывают сложности, подчеркнули в министерстве.
С 1 сентября 2025 г. в России также проводится эксперимент по легализации гостевых домов. В феврале 2026 г. министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что в рамках эксперимента в реестр были включены более 6000 объектов. С 1 января 2026 г. гостевым домам, не прошедшим регистрацию в рамках эксперимента, запрещено оказывать услуги.