Зеленский не ответил на вопрос о «Вове» на записях по делу Миндича
Президент Украины Владимир Зеленский не дал прямого ответа на вопрос о том, знает ли он человека по имени Вова, упоминаемого на аудиозаписях по делу бизнесмена Тимура Миндича. Вопрос украинскому лидеру задала корреспондент «Би-би-си» Сара Рейнсфорд.
Журналистка пояснила, что задать этот вопрос ее попросили украинские коллеги, которые не смогли сами расспросить президента об обстоятельствах коррупционного дела.
«Вы можете спросить у антикоррупционных органов. Они публично заявили, что у них нет ко мне вопросов. Думаю, это и есть ответ», – сказал Зеленский.
Украинский президент также отверг утверждение о том, что страна проигрывает борьбу с коррупцией. По его мнению, раскрытие подобных дел свидетельствует об эффективности работы антикоррупционных органов.
В ноябре 2025 г. антикоррупционные органы Украины сообщили о раскрытии масштабной коррупционной схемы в энергетике. По версии следствия, ее организатором был Миндич. Участники схемы требовали от контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов. В марте 2026 г. генпрокуратура Украины направила Израилю запрос об экстрадиции Миндича.