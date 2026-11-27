В ноябре 2025 г. антикоррупционные органы Украины сообщили о раскрытии масштабной коррупционной схемы в энергетике. По версии следствия, ее организатором был Миндич. Участники схемы требовали от контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов. В марте 2026 г. генпрокуратура Украины направила Израилю запрос об экстрадиции Миндича.