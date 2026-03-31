Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Генпрокуратура Украины направила в Израиль запрос об экстрадиции Миндича

Украинская генпрокуратура направила в Израиль запрос об экстрадиции организатора схемы хищения средств в энергетическом секторе страны, бизнесмена Тимура Миндича в 24 томах. Об этом сообщила спикер офиса генпрокурора Марьяна Гаевская-Ковбасюк. 

«После окончательного устранения недостатков и ошибок запрос о выдаче направлен в министерство юстиции государства Израиль», – сказала она (цитата по украинскому интернет-изданию «Страна»). 

По данным издания, ранее в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявляли, что генпрокурор Руслан Кравченко две недели не подписывает их ходатайство об экстрадиции Миндича. Сразу после этого офис генпрокурора сообщил о направлении запроса Израилю.

10 ноября 2025 г. антикоррупционные органы Украины выявили в энергетическом секторе крупную незаконную схему. Участники преступного сообщества требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.

Журналист «Украинской правды» Михаил Ткач сообщал, что Миндич не будет возвращаться в страну. «Если обобщить, господин Миндич не готов возвращаться, он будет находиться в Израиле, как и другой фигурант этого дела [бизнесмен Александр Цукерман]. Имея израильское гражданство, очень удобно», – сказал он.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её