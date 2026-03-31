Генпрокуратура Украины направила в Израиль запрос об экстрадиции Миндича
Украинская генпрокуратура направила в Израиль запрос об экстрадиции организатора схемы хищения средств в энергетическом секторе страны, бизнесмена Тимура Миндича в 24 томах. Об этом сообщила спикер офиса генпрокурора Марьяна Гаевская-Ковбасюк.
«После окончательного устранения недостатков и ошибок запрос о выдаче направлен в министерство юстиции государства Израиль», – сказала она (цитата по украинскому интернет-изданию «Страна»).
По данным издания, ранее в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявляли, что генпрокурор Руслан Кравченко две недели не подписывает их ходатайство об экстрадиции Миндича. Сразу после этого офис генпрокурора сообщил о направлении запроса Израилю.
10 ноября 2025 г. антикоррупционные органы Украины выявили в энергетическом секторе крупную незаконную схему. Участники преступного сообщества требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.
Журналист «Украинской правды» Михаил Ткач сообщал, что Миндич не будет возвращаться в страну. «Если обобщить, господин Миндич не готов возвращаться, он будет находиться в Израиле, как и другой фигурант этого дела [бизнесмен Александр Цукерман]. Имея израильское гражданство, очень удобно», – сказал он.