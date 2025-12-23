СМИ: Миндич не собирается возвращаться на Украину
Бизнесмен, фигурант дела о коррупции в энергетическом секторе Украины Тимур Миндич не будет возвращаться в страну, сообщил журналист «Украинской правды» Михаил Ткач. По его словам, он взял у Миндича интервью на территории Израиля, где тот живет.
«Если обобщить, господин Миндич не готов возвращаться, он будет находиться в Израиле, как и другой фигурант этого дела [бизнесмен Александр Цукерман]. Имея израильское гражданство, очень удобно», – сказал журналист. Газета не опубликовала прямые цитаты украинского бизнесмена.
Ткач добавил, что Миндич назвал обвинения по делу о коррупции манипуляциями. По данным издания, интервью будет размещено в течение этой недели.
10 ноября антикоррупционные органы Украины обнаружили крупную незаконную схему, организатором которой назвали Миндича, давнего соратника президента Украины Владимира Зеленского. По данным НАБУ, участники преступного сообщества требовали у контрагентов предприятия «Энергоатом» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.