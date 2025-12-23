Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

СМИ: Миндич не собирается возвращаться на Украину

Ведомости

Бизнесмен, фигурант дела о коррупции в энергетическом секторе Украины Тимур Миндич не будет возвращаться в страну, сообщил журналист «Украинской правды» Михаил Ткач. По его словам, он взял у Миндича интервью на территории Израиля, где тот живет.

«Если обобщить, господин Миндич не готов возвращаться, он будет находиться в Израиле, как и другой фигурант этого дела [бизнесмен Александр Цукерман]. Имея израильское гражданство, очень удобно», – сказал журналист. Газета не опубликовала прямые цитаты украинского бизнесмена.

Ткач добавил, что Миндич назвал обвинения по делу о коррупции манипуляциями. По данным издания, интервью будет размещено в течение этой недели.

10 ноября антикоррупционные органы Украины обнаружили крупную незаконную схему, организатором которой назвали Миндича, давнего соратника президента Украины Владимира Зеленского. По данным НАБУ, участники преступного сообщества требовали у контрагентов предприятия «Энергоатом» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь