СМИ: Миндич не собирается возвращаться на Украину

Бизнесмен, фигурант дела о коррупции в энергетическом секторе Украины Тимур Миндич не будет возвращаться в страну, сообщил журналист «Украинской правды» Михаил Ткач. По его словам, он взял у Миндича интервью на территории Израиля, где тот живет.