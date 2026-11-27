При удалении файла система в некоторых случаях лишь помечает занимаемое им пространство как доступное для записи новых данных. Сама информация при этом может некоторое время оставаться в памяти устройства. Копии файлов также могут сохраняться на синхронизированных устройствах и в резервных копиях.