Киберполиция объяснила, почему фото не всегда исчезают после удаления
Удаленные фотографии, документы и переписка могут сохраняться в памяти устройств, облачных хранилищах и на серверах цифровых сервисов, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
При удалении файла система в некоторых случаях лишь помечает занимаемое им пространство как доступное для записи новых данных. Сама информация при этом может некоторое время оставаться в памяти устройства. Копии файлов также могут сохраняться на синхронизированных устройствах и в резервных копиях.
В киберполиции подчеркнули, что удаление сообщений не гарантирует исчезновения копий, ранее сохраненных получателем. В отдельных случаях специалисты по цифровой криминалистике могут восстановить файлы и переписку, однако шифрование и особенности накопителей способны сделать это невозможным.
«В цифровой среде удаление информации и ее окончательное уничтожение – разные процессы», – предупредили в ведомстве.
22 ноября МВД предупредило о мошеннических приложениях, с помощью которых злоумышленники получают доступ к сообщениям, кодам подтверждения и персональным данным владельцев смартфонов. Ведомство рекомендовало проверять разрешения, которые запрашивают приложения.