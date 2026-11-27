Правительство продлило запрет на экспорт авиакеросина до 31 марта 2027 года
Правительство России продлило временный запрет на вывоз топлива для реактивных двигателей. Ограничения будут действовать с 1 декабря 2026 г. по 31 марта 2027 г. включительно, сообщила пресс-служба кабмина.
Запрет распространяется в том числе на топливо, приобретенное на биржевых торгах. Исключение предусмотрено, в частности, для поставок авиакеросина в рамках международных межправительственных соглашений.
«Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке», – говорится в сообщении правительства.
Предыдущий аналогичный запрет был введен в июне 2026 г. Срок его действия истекает 30 ноября.
25 ноября вице-премьер Александр Новак сообщил, что Минэнерго предложило продлить запрет на экспорт авиакеросина. По его словам, сроки действия ограничений будут зависеть от баланса спроса и предложения на внутреннем рынке.
31 октября правительство продлило запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей для непосредственных производителей до 31 января 2027 г. До этой же даты действует полный запрет на экспорт бензина.