Politico отмечает, что отношения Вашингтона и европейских столиц по украинскому вопросу становятся все более напряженными. По словам неназванного европейского дипломата, которого цитирует газета, правительства стран Европы все чаще готовы идти на конфронтацию с США, исходя из позиции, что им «уже нечего терять».