Politico: между США и Европой растут разногласия по Украине
Между США и европейскими странами усиливаются разногласия по вопросу поддержки Украины. Об этом сообщило издание Politico.
20 ноября зять американского лидера Джаред Кушнер сообщил, что президент США Дональд Трамп во время дискуссий с лидерами «коалиции желающих» призвал их направлять миллиарды долларов на развитие собственной экономики, а не на помощь Киеву.
Однако, по оценке издания, европейские лидеры не изменили своих планов и рассматривают возможность предоставления Украине дополнительного кредита на 45 млрд евро в 2027 г.
Politico отмечает, что отношения Вашингтона и европейских столиц по украинскому вопросу становятся все более напряженными. По словам неназванного европейского дипломата, которого цитирует газета, правительства стран Европы все чаще готовы идти на конфронтацию с США, исходя из позиции, что им «уже нечего терять».
При этом президент Финляндии Александр Стубб 20 ноября опроверг сообщения о том, что Трамп предлагал европейцам прекратить финансирование Украины. По его словам, американский лидер призывал завершить конфликт, чтобы направить средства на другие нужды как Европы, так и Украины.
23 ноября Politico со ссылкой на европейских дипломатов писало, что в Евросоюзе обострились разногласия вокруг нового семилетнего бюджета на 2028–2034 гг. Споры касаются сельскохозяйственных субсидий, введения новых налогов и финансирования Украины. Проект предусматривает выделение Киеву 100 млрд евро, но проценты по кредитам предлагается оплачивать из других источников. Для этого обсуждается создание отдельного механизма.