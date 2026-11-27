26 ноября Reuters писало, что Трамп и Рютте в совместном заявлении предостерегли Россию от действий, которые могут привести к расширению конфликта на Украине. Стороны также подчеркнули необходимость скорейшего мирного урегулирования. На переговорах также обсуждались война против Ирана и увеличение оборонных расходов и инвестиции США и НАТО.