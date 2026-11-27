Трамп изменил совместное заявление по Украине после встречи с Рютте
Президент США Дональд Трамп внес изменения в совместное заявление по Украине после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте во Флориде. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
«Дональд Трамп преподнес сюрприз генеральному секретарю НАТО Марку Рютте после их встречи во Флориде на фоне очередных усилий президента США по прекращению войны между Украиной и Россией», – указано в материале (цитата по «РИА Новости»)
Первоначальная формулировка призывала Москву избегать действий, которые могли бы привести к расширению конфликта, отмечает издание. Согласно правкам Трампа, и Россия, и Украина должны воздерживаться от подобных действий. Неназванный представитель НАТО сообщил, что первоначальная редакция была согласована обеими сторонами, что указывает на односторонние правки со стороны президента США.
Как отмечает Politico, ситуация подчеркивает сохраняющуюся напряженность между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, который отказывается прекратить удары по российским НПЗ.
26 ноября Reuters писало, что Трамп и Рютте в совместном заявлении предостерегли Россию от действий, которые могут привести к расширению конфликта на Украине. Стороны также подчеркнули необходимость скорейшего мирного урегулирования. На переговорах также обсуждались война против Ирана и увеличение оборонных расходов и инвестиции США и НАТО.