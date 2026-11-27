Торговые партнеры США осуждают новые пошлины Дональда ТрампаОни могут коснуться сначала 14 юрисдикций, а потом распространиться на другие страны
Пока новые тарифы могут ударить по 14 юрисдикциям, но не исключено, что уже в 2027 г. Дональд Трамп попытается расширить этот список, что фактически будет новым этапом мировой торговой войны, начатой им в апреле 2025 г., говорит главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. Европейский союз (ЕС), Китай и Индия раскритиковали позицию администрации президента США Трампа, объявившей новый свод пошлин в отношении 14 американских торговых партнеров. Страны отрицают обоснованность обвинений Вашингтона в способствовании переизбытку производственных мощностей, которые, согласно официальному сайту Управления торгового представителя США (USTR) Джеймисона Грира, «обременяют и ограничивают» американскую торговлю.
«Абсурдом» эти обоснования назвал председатель комитета по вопросам международной торговли в Европейском парламенте Бернд Ланге. Как сообщило индийское издание Deccan Herald, министерство торговли и промышленности Индии также отрицает структурный переизбыток производственных мощностей, а также призывает к конструктивному разрешению коммерческих споров.