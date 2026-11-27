Пока новые тарифы могут ударить по 14 юрисдикциям, но не исключено, что уже в 2027 г. Дональд Трамп попытается расширить этот список, что фактически будет новым этапом мировой торговой войны, начатой им в апреле 2025 г., говорит главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. Европейский союз (ЕС), Китай и Индия раскритиковали позицию администрации президента США Трампа, объявившей новый свод пошлин в отношении 14 американских торговых партнеров. Страны отрицают обоснованность обвинений Вашингтона в способствовании переизбытку производственных мощностей, которые, согласно официальному сайту Управления торгового представителя США (USTR) Джеймисона Грира, «обременяют и ограничивают» американскую торговлю.