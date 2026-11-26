Двух жителей Петербурга госпитализировали с подозрением на оспу обезьян
В Санкт-Петербурге двух человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян. Об этом заявило межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области в Max.
Пациенты находятся под медицинским наблюдением. Специалисты проводят эпидемиологическое расследование и устанавливают круг людей, которые могли контактировать с ними.
В городе также организовали противоэпидемические мероприятия и дезинфекцию. В Роспотребнадзоре отметили, что разработанные ведомством тест-системы позволяют выявлять вирус оспы обезьян в короткие сроки.
6 ноября в Московской области выявили четвертый за месяц случай оспы обезьян. Заболевшим оказался 50-летний мужчина, который недавно вернулся из туристической поездки в Барселону.
1 ноября Домодедовская больница сообщала о третьем заболевшем оспой обезьян. Тогда это был 38-летний мужчина. Диагноз у пациента был подтвержден лабораторно, специалисты Роспотребнадзора начали проводить эпидемиологическое расследование для выявления источника заражения и контактных лиц.
Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание. Эпицентром распространения является Африка. Наибольшую опасность оно представляет для людей с ослабленным иммунитетом. Среди основных симптомов инфекции: лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов, последующее распространение сыпи. Изначально сыпь проявляется в виде пятен, которые затем превращаются в пузырьки. После их вскрытия возникают язвы, при заживлении которых появляются корочки, а после этого – рубцы.