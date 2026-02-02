Как протекает «оспа обезьян» и насколько она опасна

Как протекает «оспа обезьян» и насколько она опаснаВ России выявили новых заболевших
В Московской области выявили одного заболевшего «оспой обезьян», говорится в сообщении Роспотребнадзора. Мужчина госпитализирован в инфекционный стационар. Контактировавшие с ним люди соблюдают режим изоляции. Если заболевание у них подтвердится, им тоже будет оказана медицинская помощь.
Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов 2 февраля сообщил телеканалу «Россия 24», что диагноз «оспа обезьян» был подтвержден еще у одного человека. Он контактировал с пациентом, доставленным в ту же больницу накануне.
В Роспотребнадзоре эти данные пока не подтвердили.
Что такое «оспа обезьян»
«Оспа обезьян» – это редкое вирусное заболевание. Наибольшую опасность оно представляет для людей с ослабленным иммунитетом. Основные симптомы инфекции:
лихорадка,
интоксикация,
увеличение лимфоузлов,
последующее распространение сыпи.
Изначально сыпь проявляется в виде пятен, которые затем превращаются в пузырьки. После их вскрытия возникают язвы, при заживлении которых появляются корочки. Как только они отпадают, образуются рубцы.
«Оспа обезьян», по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), может передаваться людям при физическом контакте с заразным человеком (в том числе через поврежденные участки кожи и с биологическими жидкостями), контаминированными предметами обстановки или инфицированными животными.
Эпицентром распространения заболевания остается Африка, напомнили в Роспотребнадзоре. За последние 12 месяцев зарегистрировано более 50 800 случаев «оспы обезьян». Большинство – в Демократической Республике Конго (ДРК), Уганде и Сьерра-Леоне.
За пределами Африканского региона большинство заболевших – это взрослые (99% случаев старше 18 лет) и мужчины (97% случаев), говорится в сообщении Роспотребнадзора.
При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня, сообщали ранее в Роспотребнадзоре. По данным ВОЗ, тяжелые случаи чаще всего происходят среди детей и связаны со степенью воздействия вируса, состоянием здоровья пациента и тяжестью осложнений. Летальность при заражении человека оспой обезьян составляет от 1 до 11%, следует из данных Научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Роспотребнадзор рекомендует в зарубежных поездках избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, особенно с грызунами и приматами. При контактах с людьми, прибывшими из стран, где есть случаи заражения «оспой обезьян», и ощущающими недомогание, надо пользоваться маской и соблюдать гигиену рук.
История заболевания
«Оспа обезьян», вызванная ортопоксвирусом, впервые была обнаружена у людей в 1970 г. в Демократической Республике Конго. Это то же семейство вирусов, что и натуральная оспа, пояснял «Ведомостям» инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
Раньше оспа обезьян практически не выходила за пределы Африки, но в мае 2022 г. ВОЗ сообщила о вспышке заболевания в Европе. Заболевшие инфекцией были зарегистрированы в Германии, Франции, Бельгии, Италии, Испании, Португалии, Швеции. Также случаи заболеваний фиксировали в США, Канаде, Австралии. В июле того же года вспышка «оспы обезьян» в нескольких странах получила статус ЧС международного значения, об окончании которой ВОЗ объявила в мае 2023 г., после снижения заболеваемости во всем мире.
В августе 2024 г. генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус из-за резкого подъема заболеваемости «оспой обезьян» в ДРК и других африканских странах объявил ЧС в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.
Тогда тревогу специалистов ВОЗ вызвало быстрое распространение на территории ДРК нового штамма вируса генетической клады (ветви) 1b, который появился в 2023 г. Всего есть две клады: 1 – центральноафриканская (или клада бассейна Конго) и 2 – западноафриканская, так как заболевание является эндемичным для стран Центральной и Западной Африки.
В России в январе 2024 г. два случая оспы обезьян были выявлены у туристов, прибывших из Китая в Санкт-Петербург. В центре «Вектор» тогда отмечали, что вакцина от натуральной оспы эффективна против «оспы обезьян».
Натуральная оспа – единственный в мире вирус, над которым человечество одержало победу. Последний случай заболевания в мире был зафиксирован в 1978 г. Штамм возбудителя натуральной оспы – вариолы – хранится на сегодняшний день только в двух странах мира: России и США. Как сообщал ранее представитель Роспотребнадзора, вакциной от натуральной оспы прививают медиков и сотрудников эпидемиологических лабораторий.