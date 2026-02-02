Как протекает «оспа обезьян» и насколько она опасна

Раньше оспа обезьян практически не выходила за пределы Африки, но в мае 2022 г. ВОЗ сообщила о вспышке заболевания в Европе. Заболевшие инфекцией были зарегистрированы в Германии, Франции, Бельгии, Италии, Испании, Португалии, Швеции. Также случаи заболеваний фиксировали в США, Канаде, Австралии. В июле того же года вспышка «оспы обезьян» в нескольких странах получила статус ЧС международного значения, об окончании которой ВОЗ объявила в мае 2023 г., после снижения заболеваемости во всем мире.