Главная / Общество /

«Оспа обезьян» подтвердилась у пациента в Домодедовской больнице

Ведомости

У пациента, госпитализированного в Домодедовскую больницу, подтвердилась «оспа обезьян», сообщили в Telegram–канале медучреждения.

Состояние у пациента удовлетворительное, он получает симптоматическое лечение.

В больнице рассказали, что Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование с целью выявления контактов и источника заражения.

Ранее сообщалось, что в стационар Домодедовской больницы доставлен пациент с катаральными явлениями. Совместно с территориальными органами Роспотребнадзора организованы соответствующие изоляционные мероприятия.

«Оспа обезьян» (Mpox) – инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, интоксикацией и сыпью. Возбудитель – вирус mpox из семейства поксвирусов, впервые выделенный в 1958 г. от больных обезьян и генетически близкий к вирусу натуральной оспы. Инкубационный период длится 7–19 дней. Болезнь начинается остро, с повышения температуры, головной и мышечной боли, возможны тошнота и рвота. На 3–4-й день появляется сыпь, распространяющаяся с лица на тело и проходящая стадии от пятна до корочки. Отличительной чертой является увеличение лимфоузлов почти у 90% больных. Состояние может резко ухудшаться в период высыпаний, но болезнь часто протекает в легкой форме и длится 2–3 недели.

