Оспа обезьян пришла в Европу

Оспа обезьян пришла в ЕвропуРиски заболеть ниже у тех, кто прививался от натуральной оспы
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовет экстренное совещание с участием ведущих экспертов по оспе обезьян в связи со вспышкой заболевания в Европе, пишет британская газета The Telegraph. Стратегическая техническая консультативная группа ВОЗ по инфекционным рискам (STAG-IH) сегодня проведет заседание по вспышке оспы обезьян, сообщают РИА Новости со ссылкой официального представителя организации Тарику Язаревич.
Издание сообщает, что на совещании будут обсуждаться пути распространения вируса, необычно высокая доля заболевших среди геев и бисексуальных мужчин и «ситуация с вакцинацией»: необходимо ли прививать людей, контактировавших с зараженными оспой обезьян, вакциной против оспы. Как говорится в докладе ВОЗ от 2018 г., она снижает вероятность заболеть на 85% и может улучшить прогноз течения болезни в первые дни после инфицирования.
19 мая стало известно, что Роспотребнадзор усилил на границе России меры санитарного контроля. «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» оперативно создал автономную тест–систему [по проверке на вирус] и успешно провел ее лабораторные испытания», – сообщил представитель Роспотребнадзора.
20 мая сообщалось о 20 заболевших обезьяньей оспой в Германии, Франции, Бельгии, Италии, Швеции, Испании, Португалии, США, Канаде, Австралии. О первом случае стало известно 7 мая, его зафиксировали в Великобритании.
«Оспа обезьян обычно является самоизлечивающимся заболеванием, симптомы которого сохраняются от 14 до 21 дня. Тяжелые случаи чаще всего происходят среди детей и связаны со степенью воздействия вируса, состоянием здоровья пациента и тяжестью осложнений», – ранее сообщали в ВОЗ. Отмечается, что оспа обезьян передается воздушно–капельным путем при длительном контакте. Согласно докладу ВОЗ 2018 г., летальность оспы обезьян варьируется в широких пределах, но в документально зарегистрированных случаях составляла менее 10%. Инкубационный период болезни может варьироваться от 5 до 21 дней.
Течение инфекции можно разделить на два периода. С нулевого по пятый день характерны лихорадка, сильная головная боль, увеличение лимфаузлов, боль в спине, мышечная боль и слабость. Затем начинается период высыпаний на коже, которые часто вначале возникают на лице и затем распространяются на другие части тела.
В новосибирском центре «Вектор» сообщили журналистам, что вакцина против натуральной оспы работает и против оспы обезьян. «Поскольку все поксвирусы дают очень хороший перекрестный иммунитет, вакцина, которой прививали людей против натуральной оспы, работала и в отношении оспы обезьян», – говорится в сообщении.
В центре «Вектор» также указали, что вирус оспы обезьян может иногда приводить к тяжелому течению заболевания, но летальность составляет 1–11%. Для профилактики заболевания в «Векторе» рекомендовали употреблять в пищу только тщательно приготовленные продукты животного происхождения, а также избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, особенно с грызунами и больными или мертвыми животными.
Оспа обезьян – это то же семейство вирусов, что и натуральная оспа, рассказал «Ведомостям» инфекционист, главный врач «Инвитро–Сибирь» Андрей Поздняков: «То есть это то, что было достаточно тяжелым заболеванием, что называлось черной смертью, то от чего повально прививали до 1980–го г.». Он напомнил, что натуральная оспа – единственный в мире вирус, над которым человечество одержало победу.
«Выросло целое поколение, которое было не привито от натуральной оспы. То есть здесь перекрестный родовой иммунитет существует, люди вакцинированные и переболевшие натуральной оспой были имунны к оспе. Естественно, сейчас молодое поколение может ей заболевать», – говорит Поздняков. По его словам, проблема на сегодняшний день состоит в том, что в период появления сыпи человек остро заразен. Еще одна – отсутствие эффективных препаратов, «как и от практически любой другой вирусной инфекции».
Кроме того, инфекционист поясняет, что летальность в 1% – это довольно серьезный показатель. «Оспа не так заразна, как грипп, ковид и все остальное, но кто знает как массово поведет себя вирус в человеческой популяции если вдруг начнет мутировать», – предупреждает он.
Последний случай натуральной оспы в мире был зафиксирован в 1978 г. Штамм возбудителя натуральной оспы – вариолы – хранится на сегодняшний день только в двух странах мира: России и США.
Как сообщил «Ведомостям» представитель Роспотребнадзора, сегодня вакциной от натуральной оспы прививают медиков и сотрудников эпидемиологических лабораторий, ее запас есть.