Оспа обезьян пришла в Европу

«Выросло целое поколение, которое было не привито от натуральной оспы. То есть здесь перекрестный родовой иммунитет существует, люди вакцинированные и переболевшие натуральной оспой были имунны к оспе. Естественно, сейчас молодое поколение может ей заболевать», – говорит Поздняков. По его словам, проблема на сегодняшний день состоит в том, что в период появления сыпи человек остро заразен. Еще одна – отсутствие эффективных препаратов, «как и от практически любой другой вирусной инфекции».