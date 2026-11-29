Прогноз БКС по курсу юаня на неделю – приближение к 12,5 руб., по курсу доллара – к 83 руб. В декабре на курс могут повлиять объемы операций Минфина с валютой по бюджетному правилу: параметры будут объявлены в первых числах месяца, указывает Смирнов. Пока же рубль сохраняет устойчивость, получая поддержку от налогового периода и питаясь выручкой, сформированной по высоким ценам на нефть начала и середины осени, отмечает он. Спрос на валюту со стороны импорта тоже пока сдержанный, добавил эксперт. На курс могут давить ожидания его снижения в декабре на фоне ноябрьского спада цен на нефть и сезонного повышения корпоративных и потребительских расходов, а также бюджетных выплат, предупредил он.