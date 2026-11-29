Итоги торгов на Мосбирже с 23 по 27 ноябряИндекс разнонаправленно двигался в области 2300–2400 пунктов
Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 23 по 27 ноября увеличился на 0,57% до 2364,93 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 0,47% и составил 905,53 пункта.
Лидерами роста стали бумаги Positive Technologies (+7,7%), VK (+7,2%), ВТБ (+5%), Ozon (+4,5%) и Х5 (+4,2%). В аутсайдерах оказались бумаги «Циана» (-10,7%), «Интер РАО (-3,7%), «Аэрофлота» (-2,4%), «Ренессанс страхования» (-1,9%) и МТС (-1,6%).
Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней вырос на 1,37% (+17 коп.) до 12,3 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 82,27 руб. (+8 коп.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 90,3 руб. (-5 коп.). Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 1% до $90,8/барр. Январский фьючерс на нефть WTI подешевел на 0,4% до $83,1/барр.
Индекс Мосбиржи на неделе разнонаправленно двигался в области 2300–2400 пунктов, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. В геополитике новостная пауза, но негатива добавили расширение санкций ЕС и украинские атаки на инфраструктуру, указал он. Рынок ждет деталей следующего раунда мирных переговоров по Украине, определенность по этому вопросу может локально приободрить инвесторов, допустил эксперт.
Инфляция и инфляционные ожидания продолжили ускоряться, что не оставляет шансов на снижение ключевой ставки Банком России в декабре, добавил Смирнов. А более длительный период высоких ставок негативен для рынка акций, констатировал он.
Цены на нефть за ноябрь снизились почти на 20%, слабым выдался месяц и для золота, серебра, платины и палладия, перечисляет эксперт. При относительно стабильном рубле это негативно сказалось на акциях экспортеров, говорит он. Нефть дешевеет на фоне восстановления поставок с Ближнего Востока и снижения градуса напряжения вокруг Ирана, полагает Смирнов. На котировки металлов оказало давление усиление доллара: индекс DXY держится на максимумах с весны 2025 г. – на рынках ждут повышения ставки ФРС США, отмечает он.
На новой неделе индекс Мосбиржи может в основном двигаться на подступах к 2400 пунктам, считает Смирнов. Анализ динамики и оборотов торгов подсказывает, что на массированные продажи рынок не настроен, позиция скорее выжидательная, говорит он.
Прогноз БКС по курсу юаня на неделю – приближение к 12,5 руб., по курсу доллара – к 83 руб. В декабре на курс могут повлиять объемы операций Минфина с валютой по бюджетному правилу: параметры будут объявлены в первых числах месяца, указывает Смирнов. Пока же рубль сохраняет устойчивость, получая поддержку от налогового периода и питаясь выручкой, сформированной по высоким ценам на нефть начала и середины осени, отмечает он. Спрос на валюту со стороны импорта тоже пока сдержанный, добавил эксперт. На курс могут давить ожидания его снижения в декабре на фоне ноябрьского спада цен на нефть и сезонного повышения корпоративных и потребительских расходов, а также бюджетных выплат, предупредил он.
На неделе «Аэрофлот» отчитается по международным стандартам за девять месяцев, а «Т-технологии», «Займер» и «Фосагро» проведут собрания акционеров по дивидендам. Также выйдут индексы PMI за ноябрь в КНР, еврозоне и США и отчет по американскому рынку труда за прошлый месяц.