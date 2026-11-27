«Новатэк» начнет поставки СПГ в Турцию с января 2027 года
«Новатэк» подписал контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Турцию с 1 января 2027 г., сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
«Там небольшие пока объемы, но с перспективой на расширение», – отметил он (цитата по ТАСС).
27 ноября Россия проводит комплексную «сверку часов» по всем направлениям двустороннего сотрудничества с Турцией на заседании межправительственной комиссии, как сообщал Новак днем ранее.
18 ноября глава «Новатэка» сообщил, что компания подписала контракт с Турцией. О сроках и объемах он тогда не сообщал.
1 июня министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар сообщил в интервью Bloomberg, что Турция и Россия ведут переговоры о продлении соглашений на поставки природного газа после 2026 г., когда истекает срок действия ряда действующих контрактов.