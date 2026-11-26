Новак анонсировал всестороннее обсуждение повестки отношений с Турцией
Россия намерена провести комплексную «сверку часов» по всем направлениям двустороннего сотрудничества с Турцией на предстоящем заседании межправительственной комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Александра Новака, передает «РИА Новости».
По словам Новака, между странами выстроен плотный и конструктивный диалог. Предстоящее заседание станет двадцатым по счету и позволит обсудить весь спектр вопросов российско-турецкой повестки.
Встреча запланирована на 27 ноября в Стамбуле. Она пройдет одновременно с российско-турецким бизнес-форумом.
18 ноября председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что компания подписала контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Турцию. По его словам, ведутся переговоры об увеличении поставок, а также об инвестициях в газовую отрасль.
1 июня министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар рассказал в интервью Bloomberg, что Турция и Россия ведут переговоры о продлении соглашений на поставки природного газа после 2026 г., когда истекает срок действия ряда действующих контрактов.