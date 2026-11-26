18 ноября председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что компания подписала контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Турцию. По его словам, ведутся переговоры об увеличении поставок, а также об инвестициях в газовую отрасль.