Одним из ключевых спорных вопросов станет дальнейшее финансирование Украины. Проект семилетнего бюджета предусматривает выделение Киеву до 100 млрд евро преимущественно на оборонные нужды и бюджетную поддержку. По словам дипломатов, этой суммы недостаточно для покрытия потребностей страны. Разногласия также вызывает предоставление Украине кредита на 45 млрд евро в 2027 г. Против участия в кредитовании Киева выступают Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария. При этом Германия и ряд других государств сделали участие всех стран объединения в предоставлении займа условием достижения соглашения по бюджету.