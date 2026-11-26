Reuters: переговоры по бюджету ЕС могут закончиться «кровью на стенах»
Лидеры стран Евросоюза в ходе обсуждения проекта семилетнего бюджета объединения на 2028–2034 гг. могут столкнуться с настолько серьезными разногласиями, что все может закончиться конфликтом. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.
«Лидеры будут кричать, жаловаться, демонстрировать готовность бороться. Сначала им нужно именно это. Им нужен срыв переговоров, кровь на стенах, прежде чем они смогут прийти к соглашению», – заявил один из собеседников агентства.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта рассчитывает, что предстоящие переговоры позволят сократить разногласия между странами ЕС и согласовать бюджет на саммите 17–18 декабря. Для его утверждения необходимо единогласное одобрение всех 27 государств объединения.
Одним из ключевых спорных вопросов станет дальнейшее финансирование Украины. Проект семилетнего бюджета предусматривает выделение Киеву до 100 млрд евро преимущественно на оборонные нужды и бюджетную поддержку. По словам дипломатов, этой суммы недостаточно для покрытия потребностей страны. Разногласия также вызывает предоставление Украине кредита на 45 млрд евро в 2027 г. Против участия в кредитовании Киева выступают Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария. При этом Германия и ряд других государств сделали участие всех стран объединения в предоставлении займа условием достижения соглашения по бюджету.
Кроме того, страны – чистые доноры бюджета ЕС, в числе которых Германия, Швеция, Нидерланды и Финляндия, настаивают на сокращении расходов объединения и перераспределении средств в пользу повышения его конкурентоспособности. Государства – получатели средств выступают за сохранение финансирования сельского хозяйства и поддержки менее обеспеченных регионов.
Лидеры ЕС стремятся согласовать бюджет до конца 2026 г., поскольку предстоящие в следующем году выборы в семи странах объединения могут осложнить дальнейшие переговоры, отмечает Reuters.
21 ноября председатель Евросовета Антониу Кошта представил новый проект бюджета ЕС. Его расходы сокращены на 204 млрд евро, или 10%, по сравнению с предложением Еврокомиссии, до 1,78 трлн евро. Документ планируют обсудить на саммите ЕС 26–27 ноября.
23 ноября Politico писало, что в ЕС обострились разногласия вокруг нового семилетнего бюджета на 2028–2034 гг. Споры касаются сельскохозяйственных субсидий, введения новых налогов и финансирования Украины, уточнило издание.