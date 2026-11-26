Россия и Украина проводят обмен телами погибших военнослужащихРоссия вернула 250 погибших, Украина – 22
Россия и Украина проводят обмен телами погибших. Об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, передает РБК.
По его словам, обмен проходит по формуле «250 на 22». Россия вернула 250 погибших военнослужащих, Украина – 22.
Последний обмен телами погибших военнослужащих прошел 22 октября. Российской стороной передано 252 тела погибших военнослужащих ВСУ, украинской стороной – 25 российских военных.
16 ноября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о подготовке крупного обмена пленными. Она уточнила, что российская сторона поддерживает регулярные контакты с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. 19 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что согласование обмена находится на завершающем этапе. Москва рассчитывает, что он состоится в ближайшее время.