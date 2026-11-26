16 ноября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о подготовке крупного обмена пленными. Она уточнила, что российская сторона поддерживает регулярные контакты с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. 19 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что согласование обмена находится на завершающем этапе. Москва рассчитывает, что он состоится в ближайшее время.