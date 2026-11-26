Лукашенко внес в парламент проект амнистии в Год белорусской женщины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко внес в палату представителей национального собрания законопроект об амнистии в связи с Годом белорусской женщины, сообщил Telegram-канал «Пул первого».
Под амнистию в первую очередь попадут женщины, совершившие преступления в несовершеннолетнем возрасте, многодетные матери, беременные, пенсионерки и женщины с инвалидностью. Мера также затронет осужденных за преступления по неосторожности.
Законопроект предусматривает амнистию и для мужчин, совершивших преступления до достижения совершеннолетия.
Инициатива направлена на скорейшее возвращение несовершеннолетних осужденных в семьи, а взрослых женщин – к своим детям, говорится в сообщении.
24 сентября Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных, среди которых было 10 женщин. По данным пресс-службы президента Белоруссии, все помилованные признали вину, раскаялись и обратились с соответствующими ходатайствами.