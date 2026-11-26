«Известия»: россияне удваивают кредиты при рефинансировании
Россияне при рефинансировании чаще берут деньги сверх суммы, пишут «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). За год объем новых средств, которые заемщики получают по итогам рефинансирования, увеличился почти вдвое – на 85%.
В сентябре россияне оформили потребительские кредиты для рефинансирования почти на 90 млрд руб., где 72,6 млрд руб. пришлось на дополнительные долги.
Кредитные организации подтвердили, что клиенты нередко берут средства сверх действующей задолженности. Банк Дом.РФ отметил, что в этом году доля таких клиентов составила 80%, в среднем они оформляли дополнительно около 450 000 руб., что составляет примерно треть от общего размера нового кредита.
Спрос на рефинансирование растет. Объем выдач таких кредитов увеличился в пять раз в Сбербанке, в ВТБ – в четыре раза, в банке Дом.РФ – в 2,5 раза.
«Ведомости» писали в сентябре, что у граждан вырос спрос на рефинансирование ипотеки и потребкредитов. ВТБ за семь месяцев 2026 г. нарастил объем рефинансирования ипотеки до 5,3 млрд руб. при среднемесячном темпе роста 37%, а в июне и июле ежемесячные объемы превысили 1 млрд руб. Объем рефинансирования ипотеки в Т-банке с начала 2026 г. составил 13,3 млрд руб., только во II квартале объем вырос примерно на 20% по сравнению с I кварталом.