Приставы начали взыскивать с Блиновской 588 млн рублей
Судебные приставы приступили к принудительному взысканию с блогера Елены Блиновской более 587,6 млн руб. в счет возмещения ущерба от преступления. Исполнительное производство возбудили 18 ноября на основании материалов Савеловского районного суда Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные и другие документы.
Всего в отношении Блиновской числятся четыре исполнительных производства. Одно из них касается взыскания почти 1,2 млрд руб. налогов и сборов. Принудительное взыскание этой задолженности прекратили в связи с признанием блогера банкротом. Еще два производства связаны с требованиями неимущественного характера и взысканием исполнительского сбора в размере 945 руб.
В марте 2025 г. Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии, назначил штраф в размере 1 млн руб. и запретил заниматься предпринимательской деятельностью в течение четырех лет. В октябре того же года Мосгорсуд смягчил наказание до 4,5 года лишения свободы.
6 ноября стало известно, что адвокаты Блиновской, ее супруга и родителей обжаловали приговор в Верховном суде России. 9 ноября ТАСС сообщило, что в собственность государства перешел дом блогера в подмосковном поселке «Миллениум парк». Его стоимость эксперты оценили как минимум в 1 млрд руб.
23 ноября Арбитражный суд Москвы по заявлению Росимущества снял арест с ранее конфискованной недвижимости Блиновской и ее супруга в столице. Речь идет о двух квартирах, четырех машино-местах и двух кладовых.