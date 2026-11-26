Всего в отношении Блиновской числятся четыре исполнительных производства. Одно из них касается взыскания почти 1,2 млрд руб. налогов и сборов. Принудительное взыскание этой задолженности прекратили в связи с признанием блогера банкротом. Еще два производства связаны с требованиями неимущественного характера и взысканием исполнительского сбора в размере 945 руб.