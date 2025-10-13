Газета
Суд снизил срок лишения свободы Блиновской

Мосгорсуд смягчил приговор блогеру Елене Блиновской. Срок наказания «королеве марафонов» сокращен с 5 до 4,5 г. колонии общего режима.

При этом суд отклонил ходатайство защиты о предоставлении Блиновской отсрочки отбывания наказания до достижения её младшей дочерью 14-летнего возраста, сообщает агентство «РИА Новости».

Блиновская была осуждена в марте за легализацию доходов и незаконный оборот платежных средств.

Чем известна блогер Елена Блиновская

Савеловский суд также оштрафовал её на 1 млн руб., запретил коммерческую деятельность на 4 года и взыскал в доход государства 587 млн руб.

26 марта защита Блиновской подала апелляционную жалобу на ее приговор. Блиновская отбыла почти три года из назначенного ей наказания. В этот срок засчитано время, которое она провела в СИЗО и под домашним арестом до вынесения приговора.

