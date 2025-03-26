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Осужденная на пять лет Блиновская обжаловала приговор

Ведомости

 

Защита блогера Елены Блиновской, которая была осуждена за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, подала апелляционную жалобу на ее приговор. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Савеловском суде Москвы.

Отмечается, что апелляция будет рассмотрена позднее в Мосгорсуде, а до рассмотрения приговор считается не вступившим в силу. Согласно закону, осужденную не могут отправить отбывать наказание до начала действия приговора, в связи с чем Блиновская продолжит находиться в СИЗО.

3 марта Савеловский районный суд Москвы приговорил блогера Блиновскую к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб., а также на четыре года запретил заниматься коммерческой деятельностью. На имущество блогера наложен арест на сумму более 650 млн руб.

Суд признал Блиновскую виновной по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). 16 января она признала вину по всем инкриминируемым ей статьям.

Блиновская была задержана 27 апреля 2023 г. при попытке выехать в Белоруссию. Следствие и суд установили, что блогер уклонилась от уплаты налогов с физлица на общую сумму в 906 млн руб., посредником выступил ее муж Алексей. С помощью ряда финансовых операций супруги легализовали 716 млн руб. Блогер приобрела доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам этих организаций для легализации денег.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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