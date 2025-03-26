Осужденная на пять лет Блиновская обжаловала приговор
Защита блогера Елены Блиновской, которая была осуждена за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, подала апелляционную жалобу на ее приговор. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Савеловском суде Москвы.
Отмечается, что апелляция будет рассмотрена позднее в Мосгорсуде, а до рассмотрения приговор считается не вступившим в силу. Согласно закону, осужденную не могут отправить отбывать наказание до начала действия приговора, в связи с чем Блиновская продолжит находиться в СИЗО.
3 марта Савеловский районный суд Москвы приговорил блогера Блиновскую к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб., а также на четыре года запретил заниматься коммерческой деятельностью. На имущество блогера наложен арест на сумму более 650 млн руб.
Суд признал Блиновскую виновной по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). 16 января она признала вину по всем инкриминируемым ей статьям.
Блиновская была задержана 27 апреля 2023 г. при попытке выехать в Белоруссию. Следствие и суд установили, что блогер уклонилась от уплаты налогов с физлица на общую сумму в 906 млн руб., посредником выступил ее муж Алексей. С помощью ряда финансовых операций супруги легализовали 716 млн руб. Блогер приобрела доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам этих организаций для легализации денег.