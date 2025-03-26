Осужденная на пять лет Блиновская обжаловала приговор

Блиновская была задержана 27 апреля 2023 г. при попытке выехать в Белоруссию. Следствие и суд установили, что блогер уклонилась от уплаты налогов с физлица на общую сумму в 906 млн руб., посредником выступил ее муж Алексей. С помощью ряда финансовых операций супруги легализовали 716 млн руб. Блогер приобрела доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам этих организаций для легализации денег.