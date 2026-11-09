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Главная / Бизнес /

JTI подтвердила работу заводов в России после указа Путина

Ксения Наумчик
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Российские структуры международного табачного концерна Japan Tobacco International (JTI), переданные под временное управление по указу президента РФ Владимира Путина, продолжают хозяйственную деятельность. Об этом сообщили в компании, передает ТАСС.

В JTI подтвердили, что все локальные подразделения группы в России оказались под временным управлением, однако продолжают работать. При этом концерн пока выясняет порядок организации такого управления и оценивает возможные варианты дальнейших действий и их последствия.

5 ноября Путин подписал указ о передаче АО «Промышленные активы» 100% долей еще в четырех российских компаниях JTI – «Петро», «Дж.Т.И. Донской табак», «Дж.Т.И. Елец» и «Крес Нева». По данным СПАРК, их конечными бенефициарами в различных долях выступают JTI Investments Sarl и JT International Holding B.V., зарегистрированные в Швейцарии и Нидерландах.

На следующий день представитель JTI в РФ сообщал «Ведомостям», что компания ознакомилась с президентским указом, «анализирует ситуацию и рассматривает возможные действия».

7 ноября Путин расширил перечень российских активов JTI, переданных во временное управление АО «Промышленные активы». Под управление компании перешли 100% акций АО «Переславль-табак», а также 100% долей в ООО «Дж.Т.И. Инновационные продукты» и ООО «Дж.Т.И. Россия». Все три предприятия принадлежат JTI Investments Sarl.

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