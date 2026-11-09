«Русская сталь» не поддержала налог на сверхдоходы железной руды
Ассоциация «Русская сталь» не поддержала инициативу по обложению налогом на сверхдоходы железной руды. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с текстом письма на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина.
«Предлагаемый механизм предусматривает изъятие части расчетного прироста стоимости добытого сырья без установленного факта получения предприятием дополнительного дохода», – считают металлурги. По их мнению, использование 2025 г. как базового некорректно: для производителей железорудного сырья (ЖРС) он характеризовался снижением цен, из-за чего налоговая нагрузка распределяется неравномерно.
Предлагаемый налог будет уплачиваться отраслями с минимальной рентабельностью в 2025 г., «поскольку именно по ним возможен наибольший рост котировок при восстановлении рыночных цен», а отрасли с максимальной рентабельностью в 2025 г. будут его уплачивать в меньшем размере или не уплачивать вовсе.
Госдума приняла законопроект о налоге на сверхдоходы в первом чтении 29 октября. Документ предусматривает введение налога на дополнительные доходы добывающих компаний, возникающие вследствие благоприятной конъюнктуры мировых рынков. Средства планируется направлять в федеральный бюджет.
Сверхдоходом считается прирост стоимости добытого полезного ископаемого в случае, если его средняя рублевая цена на мировом рынке за налоговый период превысит аналогичный показатель 2025 г. не менее чем на 10%. Общая ставка налога составит 30%, для золотодобывающих компаний предусмотрена пониженная ставка в размере 20%.