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Главная / Экономика /

«Русская сталь» не поддержала налог на сверхдоходы железной руды

Максим Цуланов
Александр Полегенько / ТАСС
Александр Полегенько / ТАСС

Ассоциация «Русская сталь» не поддержала инициативу по обложению налогом на сверхдоходы железной руды. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с текстом письма на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина.

«Предлагаемый механизм предусматривает изъятие части расчетного прироста стоимости добытого сырья без установленного факта получения предприятием дополнительного дохода», – считают металлурги. По их мнению, использование 2025 г. как базового некорректно: для производителей железорудного сырья (ЖРС) он характеризовался снижением цен, из-за чего налоговая нагрузка распределяется неравномерно.

Предлагаемый налог будет уплачиваться отраслями с минимальной рентабельностью в 2025 г., «поскольку именно по ним возможен наибольший рост котировок при восстановлении рыночных цен», а отрасли с максимальной рентабельностью в 2025 г. будут его уплачивать в меньшем размере или не уплачивать вовсе.

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Экономика / Налоги и сборы

Госдума приняла законопроект о налоге на сверхдоходы в первом чтении 29 октября. Документ предусматривает введение налога на дополнительные доходы добывающих компаний, возникающие вследствие благоприятной конъюнктуры мировых рынков. Средства планируется направлять в федеральный бюджет.

Сверхдоходом считается прирост стоимости добытого полезного ископаемого в случае, если его средняя рублевая цена на мировом рынке за налоговый период превысит аналогичный показатель 2025 г. не менее чем на 10%. Общая ставка налога составит 30%, для золотодобывающих компаний предусмотрена пониженная ставка в размере 20%.

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