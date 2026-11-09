«Русская сталь» не поддержала налог на сверхдоходы железной руды

Предлагаемый налог будет уплачиваться отраслями с минимальной рентабельностью в 2025 г., «поскольку именно по ним возможен наибольший рост котировок при восстановлении рыночных цен», а отрасли с максимальной рентабельностью в 2025 г. будут его уплачивать в меньшем размере или не уплачивать вовсе.