Песков: Украина стала другой страной с географической точки зрения
Украина стала другой страной с географической точки зрения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я рекомендовал бы вам адресовать ваши вопросы президенту Трампу. Что касается формы Украины, то с точки зрения географии это уже другая страна. Реалии на земле очевидны, и вряд ли их кто-то может отрицать», – сказал Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о «другой форме» Украины.
9 ноября Трамп в интервью CBS News заявил, что в рамках урегулирования конфликта на Украине границы республики могут стать другими. «Я думаю, мы это сделаем, и у них в итоге будет немного другая по форме Украина», – сказал он.
Трамп заявил, что верит в скорое окончание конфликта и единственная причина, по которой она завершится, по мнению главы Белого дома, это сам Трамп.
По словам Пескова, в первом с февраля 2026 г. раунде переговоров по Украине в Абу-Даби (ОАЭ), которые стартуют 10 ноября, Россию представят помощник президента Владимир Мединский, два заместителя министра иностранных дел РФ – Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.
От Украины делегацию возглавит секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, а среди участников будет и руководитель офиса президента Кирилл Буданов. США будут представлены зятем Трампа Джаредом Кушнером и спецпосланником Стивеном Уиткоффом.