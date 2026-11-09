РСТ попросил посольство решить проблемы расчетов у туристов из России

«С такой ситуацией туроператоры столкнулись 18 октября 2026 г. при оплате бронирований в средствах размещения. При этом плательщиками выступали иностранные юридические лица. В РСТ полагают, что банк может относить к связанным с Россией операциям в том числе оплату проживания российских граждан», – говорится в сообщении.