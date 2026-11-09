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РСТ попросил посольство решить проблемы расчетов у туристов из России

Максим Цуланов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) попросили Минэкономразвития РФ и посольство РФ в Шри-Ланке и Мальдивской Республике содействовать решению проблемы расчетов за проживание российских туристов на Мальдивах. Это следует из сообщения РСТ.

Поводом к обращению стали сообщения туроператоров о предупреждениях Bank of Maldives о возврате платежей, связанных с Россией.

«С такой ситуацией туроператоры столкнулись 18 октября 2026 г. при оплате бронирований в средствах размещения. При этом плательщиками выступали иностранные юридические лица. В РСТ полагают, что банк может относить к связанным с Россией операциям в том числе оплату проживания российских граждан», – говорится в сообщении.

В августе Национальная система платежных карт (НСПК) предупредила о проблемах при оплате покупок в интернете картами Visa и Mastercard, выпущенными до введения санкций. Возможные сложности связаны с переходом НСПК на российские сертификаты безопасности для своих официальных сайтов и сервисов, используемых при оплате покупок.

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