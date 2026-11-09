Трамп: Украина проявила большое неуважение к России на одной из встреч
Украина проявила большое неуважение к России на одной из встреч. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью CBS News.
Американский лидер вновь рассказал, что между российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским существует «огромная ненависть».
«Во время их первой встречи к России проявили огромное неуважение», – добавил Трамп.
Путин и Владимир Зеленский встречались лично 9 декабря 2019 г. в Париже в рамках саммита «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия).
3 ноября Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта.