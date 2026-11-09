Мерц допустил встречу с Путиным на саммите G20
Канцлер Германии Фридрих Мерц не станет уклоняться от возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях декабрьского саммита G20 в Майами, если российский лидер приедет. Об этом Мерц сказал в интервью Westfalenpost.
«В политике приходится разговаривать и с теми людьми, у которых совершенно иное мнение, чем у вас», – отметил Мерц (цитата по ТАСС).
На вопрос о возможных переговорах он ответил, что «это не исключено». Прямых личных встреч и телефонных разговоров между Мерцем и Путиным до сих пор не было.
6 ноября пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус сообщил, что Мерц и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону необходимость скорейшего завершения украинского конфликта. Корнелиус подчеркнул, что мирное соглашение должно получить согласие партнеров по НАТО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал инициатив со стороны Европы насчет механизмов обеспечения безопасности. По его словам, со стороны Европы Москва фиксирует «затянувшуюся нерешительность и неготовность».