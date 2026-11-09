Прямые выборы мэров уходят и из малых городов

Прямые выборы мэров уходят и из малых городовОни не исчезнут полностью, но останутся единичными случаями на периферии
Комсомольск-на-Амуре – крупнейший из городов, где все еще действуют прямые выборы мэра, – скоро перестанет быть таковым. Депутаты городской думы 14 октября одобрили поправки в устав, предусматривающие изменение способа избрания главы города, сообщалось на сайте администрации. «По проекту будут назначены публичные слушания. Так, к его окончательному обсуждению, после прохождения всех необходимых процедур, депутаты вернутся в начале декабря», – говорилось в сообщении.
Мэр Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев был избран 8 сентября 2024 г. Он баллотировался от «Единой России» (ЕР) и набрал 43,77% голосов. До Заплутаева городом руководил член ЛДПР Александр Жорник, который не стал баллотироваться на второй срок. В городе проживает 232 660 человек, это второй по численности населения муниципалитет Хабаровского края и 85-й – в России. «Ведомости» направили запрос в администрацию Комсомольска-на-Амуре.