Прямые выборы мэров уходят и из малых городов

Мэр Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев был избран 8 сентября 2024 г. Он баллотировался от «Единой России» (ЕР) и набрал 43,77% голосов. До Заплутаева городом руководил член ЛДПР Александр Жорник, который не стал баллотироваться на второй срок. В городе проживает 232 660 человек, это второй по численности населения муниципалитет Хабаровского края и 85-й – в России. «Ведомости» направили запрос в администрацию Комсомольска-на-Амуре.