Торговая пустота

Торговая пустотаПочему походы по магазинам теряют привлекательность
Недавно мой молодой человек поехал по делам в Астану и прислал голосовое из торгового центра: его удивило, сколько там людей. В Москве, честно говоря, картина противоположная. Много пространства, но мало покупателей. Где-то пустуют помещения, где-то баннеры обещают, что «скоро тут что-то будет».
Конечно, это не статистика, а просто житейское наблюдение. Хотя цифры подтверждают: в 2020 г. посещаемость московских торговых центров упала на 26% к 2019 г. В 2021 г. она частично восстановилась, но уже в 2022 г. сократилась еще на 7%. За девять месяцев 2026 г. показатель снизился на 3%. Такие данные приводит Focus Technologies. Получается, что от пандемийного провала моллы так и не оправились, а уход иностранных марок и развитие онлайн-торговли только усугубили ситуацию.
Тем временем в Астане и Алма-Ате растет население, в том числе за счет внутренней и внешней миграции. Дополнительно поддерживать спрос на торговые центры в последние годы мог и туристический поток из России.
И чего скрывать: за последние годы мое собственное потребление тоже изменилось. Покупка обычной юбки или пальто превратилась в какую-то стратегическую операцию. Ты либо ищешь нужную вещь у иностранных продавцов и перекупщиков, либо заказываешь 10 вариантов на маркетплейсе и возвращаешь девять, либо идешь к российским маркам, которые заняли заметную часть освободившегося рынка, видишь цену и прикидываешь, какую еще статью расходов придется сократить в этом месяце. Я будто вернулась во времена фарцы, когда все приходилось «доставать».
На российском рынке одежды как будто вымылась середина. С одной стороны – маркетплейсы с огромным ассортиментом и зачастую сомнительным качеством. С другой – локальные марки с кофе-барами и роскошными интерьерами. И ценами, от которых можно получить преждевременный инфаркт.
Отсюда меняется и сама роль торгового центра. Он все меньше нужен как место, куда приходишь за новыми кроссовками. Владельцам приходится отдавать все больше площадей ресторанам, развлечениям и всему тому, что пока нельзя заказать домой в два клика. Благодаря электронной торговле формально выбор стал больше, чем когда-либо. Но фактически же обычная покупка требует от нас все больше усилий. Возможно, именно поэтому торговые центры пустеют. Исчезает сам человек, для которого поход по магазинам раньше был простым, регулярным и в общем-то довольно приятным занятием.