Торговая пустота

Отсюда меняется и сама роль торгового центра. Он все меньше нужен как место, куда приходишь за новыми кроссовками. Владельцам приходится отдавать все больше площадей ресторанам, развлечениям и всему тому, что пока нельзя заказать домой в два клика. Благодаря электронной торговле формально выбор стал больше, чем когда-либо. Но фактически же обычная покупка требует от нас все больше усилий. Возможно, именно поэтому торговые центры пустеют. Исчезает сам человек, для которого поход по магазинам раньше был простым, регулярным и в общем-то довольно приятным занятием.