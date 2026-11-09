Операторы ЦОДов ожидают методику расчета 10% мощностей для резервирования

По словам последнего, участники совещания получили от министерства опросники об имеющихся у них мощностях. При этом сама методика расчета мощностей для резервирования пока не сформулирована, рассказали оба собеседника. Аналитическая работа на основе собранных от участников рынка данных начнется с 9 ноября, добавил еще один собеседник, знакомый с ходом реализации указа.