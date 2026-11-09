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Главная / Технологии /

Операторы ЦОДов ожидают методику расчета 10% мощностей для резервирования

Подготовка к предоставлению ресурсов за сутки может потребовать дополнительных расходов и пересмотра клиентских договоров
Илья Склюев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В Минцифры на минувшей неделе прошла встреча с операторами дата-центров. На ней обсуждалось исполнение указа президента о резервировании 10% площадей и мощностей центров обработки данных (ЦОД). Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один в компании – операторе ЦОДа, второй – из отраслевого объединения.

По словам последнего, участники совещания получили от министерства опросники об имеющихся у них мощностях. При этом сама методика расчета мощностей для резервирования пока не сформулирована, рассказали оба собеседника. Аналитическая работа на основе собранных от участников рынка данных начнется с 9 ноября, добавил еще один собеседник, знакомый с ходом реализации указа.

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