Операторы ЦОДов ожидают методику расчета 10% мощностей для резервирования

Операторы ЦОДов ожидают методику расчета 10% мощностей для резервированияПодготовка к предоставлению ресурсов за сутки может потребовать дополнительных расходов и пересмотра клиентских договоров
В Минцифры на минувшей неделе прошла встреча с операторами дата-центров. На ней обсуждалось исполнение указа президента о резервировании 10% площадей и мощностей центров обработки данных (ЦОД). Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один в компании – операторе ЦОДа, второй – из отраслевого объединения.
По словам последнего, участники совещания получили от министерства опросники об имеющихся у них мощностях. При этом сама методика расчета мощностей для резервирования пока не сформулирована, рассказали оба собеседника. Аналитическая работа на основе собранных от участников рынка данных начнется с 9 ноября, добавил еще один собеседник, знакомый с ходом реализации указа.
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