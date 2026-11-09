Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,283+0,51%MGTS1 376+1,78%CHMK3 515-0,28%IMOEX2 487,01+0,94%RTSI953,83+0,94%RGBI112,14+0,21%RGBITR779,16+0,31%
Главная / Политика /

«Армия правды» на выборах в Госдуму увеличилась в 1,5 раза за пять лет

В Москве прошел всероссийский конгресс общественных наблюдателей
Юлия Малева
Общественные наблюдатели помогли легитимизировать результаты выборов, отмечают эксперты
Общественные наблюдатели помогли легитимизировать результаты выборов, отмечают эксперты / Алексей Орлов / Ведомости

За пять лет число общественных наблюдателей, участвующих в контроле за выборами в Госдуму, выросло в 1,5 раза: с 75 344 человек в 2021 г. до 113 450 в 2026 г. Всего работало более 90 000 участковых избирательных комиссий. Об этом рассказал член СПЧ, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод на всероссийском конгрессе общественных наблюдателей в Общественной палате РФ 7 ноября. Он назвал участников «армией правды».

«Расширение корпуса наблюдателей позволило охватить все избирательные участки страны, обеспечить мониторинг в помещениях территориальных избирательных комиссий и перейти к более систематическому и детализированному освещению хода голосования», – отметил Брод. Наблюдатели, по его словам, сопровождали выездное голосование и присутствовали в горячих точках на линиях боевого соприкосновения в приграничных регионах, выполняя свой долг «на грани риска».

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте