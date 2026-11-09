«Армия правды» на выборах в Госдуму увеличилась в 1,5 раза за пять лет

За пять лет число общественных наблюдателей, участвующих в контроле за выборами в Госдуму, выросло в 1,5 раза: с 75 344 человек в 2021 г. до 113 450 в 2026 г. Всего работало более 90 000 участковых избирательных комиссий. Об этом рассказал член СПЧ, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод на всероссийском конгрессе общественных наблюдателей в Общественной палате РФ 7 ноября. Он назвал участников «армией правды».